На Ставрополье осудили похитителей, закопавших жертву живьем

Двоих жителей Ставрополья суд приговорил к длительным тюремным срокам за похищение и причинение смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, доказательств, собранных ведомством, оказалось достаточно для приговора жителям Невинномысска.

Громкое дело началось в 2015 году, когда одного из преступников, который уже отбывал срок за наркотики, выпустили из тюрьмы на свидание с больной матерью. Обратно он решил не возвращаться, а вместо этого захотел совершить похищение и получить выкуп. Мужчина познакомился с 22-летним парнем, который оказался внуком директора кирпичного завода. Взяв с собой в подельники еще одного жителя Невинномысска, он вывез парня в Кочубеевский район Ставрополья и напоил одурманивающим средством.

"Молодой человек выпил предложенную ему жидкость из бутылки, после чего потерял сознание. Решив, что потерпевший скончался, преступники закопали его в безлюдном месте, засыпав землей. Мобильный телефон парня они присвоили и отправляли с него сообщения родственникам потерпевшего, требуя от них перечисления пяти миллионов рублей", - говорится в сообщении СУ СКР Ставрополья.

Родственникам погибшего преступники дали семь часов на сбор денег. Семья парня обратилась в полицию и обоих злоумышленников задержали.

В зависимости от роли и степени участия каждого преступников осудили по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"), статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и части 2 статьи 314 УК РФ ("Невозвращение в исправительное учреждение"). Организатора преступления суд отправил в колонию строгого режима на 16 лет, а его сообщника - на 12 лет и 10 месяцев.