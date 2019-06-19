В Чечне суд оштрафовал блогершу за стрельбу из автомата

В Чечне мировой суд города Гудермеса оштрафовал на 40 тысяч рублей блогершу из Северной Осетии за видео в соцсетях, на котором она стреляет из автомата, одевшись в форму полицейского. Об этом сообщили в МВД Чечни.

Ролик был позже удален, но получил широкое распространение в интернете и вызвал возмущение пользователей. На видео женщина, одетая в форму полицейского, стреляет из автомата Калашникова, произнося слова: "Кто не с нами, тот не с нами". Действие предположительно происходило на территории Чечни. В результате инцидента никто не пострадал.

"В ходе проверки сотрудниками полиции установлено ее местонахождение в республике, - сообщили в пресс-службе МВД России по Чеченской Республике. - Обвиняемую доставили в отдел МВД России по Гудермесскому району. В отношении нее был составлен административный протокол по статье "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах". Мировым судьей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В МВД региона сообщили также, что продолжается проверка в отношении сотрудников полиции, которые допустили это правонарушение.

Известно, что оштрафованная является жительницей Северной Осетии и популярной блогершей. Ранее она совершила еще один довольно экстравагантный поступок - вызвала на бой девушку, которая критиковала ее посты в социальных сетях.