Александр Беглов получил "Единую карту петербуржца"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов стал обладателем "Единой карты петербуржца" (ЕКП). Этот уникальный сервис заработал в городе совсем недавно и уже сейчас объединяет в себе функционал, который ранее был недоступен на одном носителе.

Как сообщает пресс-служба Смольного, карта объединяет в себе проездной, в том числе и льготный, удостоверение личности, полис ОМС. Также к системе могут быть подключены бонусы торговых сетей и индивидуальные программы лояльности.

При этом "Единая карта петербуржца" - это банковская карта на платформе системы "Мир", ею можно расплачиваться в магазинах и снимать с нее деньги в банкоматах.

Важным фактором является то, что на "Единую карту петербуржца" планируется перенести информацию о персональных льготах, таким образом, пенсионеру или гражданину с инвалидностью не обязательно будет носить с собой множество удостоверений, подтверждающих право на льготу.

Получая свою карту, Александр Беглов отметил, что сейчас городские комитеты работают над расширением функционала ЕКП.

Выдача карт началась всего полтора месяца назад, но получить свою карту уже успели свыше 21 тысячи горожан, еще 60 тысяч петербуржцев подали заявления на оформление карт. Планируется, что до конца года будет выдано около 100 тысяч таких карт.