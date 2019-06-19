Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках"

Основатель и генеральный директор Zuckerberg Media, сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг выступит в Санкт-Петербурге на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum. Организаторы форума предложат Рэнди зарегистрироваться в социальной сети "Одноклассники", чтобы она смогла увидеть функционал одного из самых популярных отечественных ресурсов.

"Ключевая идея социальных сетей - это объединение людей со всего земного шара в одно глобальное сообщество. Поэтому я еду в Россию на Synergy Global Forum, чтобы поделиться с российскими предпринимателями ключами от дверей, за которыми хранится информация о достижении высоких результатов. Мы поговорим о том, благодаря чему Facebook занимает лидирующие позиции, и о том, как ставить перед собой глобальные цели и каким образом их добиваться", - комментирует свой приезд Рэнди.

Ежегодное событие пройдет 4 октября на "Газпром Арене", где соберется 50 тысяч человек со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Хедлайнером форума станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. На одной сцене с ним выступят строительный магнат Грант Кардон, миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков и другие известные спикеры.

На форуме одновременно будут работать 5 сцен - основная и четыре параллельных, где более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. "Большая цель достижима" - такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Synergy Global Forum будет проводиться уже в пятый раз. До этого форум проходил в Москве в СК "Олимпийский" и собирал больше 25 тысяч зрителей. В 2019 году Школа Бизнеса "Синергия", организатор форума, приняла решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", поскольку "Олимпийский" закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей "Газпром Арены".

Программа мероприятия и билеты на сайте форума.