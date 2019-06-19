В Арктике обнаружили немецкую бочку 1944 года

Военнослужащие экологического взвода Северного флота на арктическом острове Котельный в море Лаптевых при сборе металлолома обнаружили немецкую металлическую бочку времен Великой Отечественной войны. Теперь специалисты будут выяснять, откуда она там взялась.

Бочка выпущена в 1944 году. Такая информация проштампована на крышке. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, возможно, бочка из-под топлива могла попасть на остров Котельный во время Великой Отечественной войны в ходе рейда гитлеровских подводников или уже в послевоенные годы при освоении Арктики советскими учеными и военнослужащими.

Кстати, это не первая подобная находка. На острове Котельный ранее обнаружили старые металлические бочки американского производства. Крышка одной из них сегодня находится в Музее Северного флота в поселке Сафоново. Туда же, скорей всего, отправят и немецкую бочку.

Экологи СФ уже неделю очищают остров от металлолома, который скопился здесь за десятки лет. Большая часть экологического мусора - оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Их сжимают на гидравлических прессах. Тостостенные бочки уменьшаются в объеме в три-четыре раза, а тонкостенные - в десять. Так их проще укладывать в контейнеры для транспортировки.

Всего за нынешний летний арктический сезон военнослужащие соберут и подготовят к утилизации 300 тонн металлолома. Подобной работой Северный флот занимается с 2015 года. И уже собрал 3,3 тысячи тонн металлолома.