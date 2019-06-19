Как калининградец поставил на ноги производство техники для инвалидов

Компания Романа Аранина производит в Калининграде инвалидные коляски-вездеходы и шагающие ступенькоходы. А еще он развивает новое направление - выпуск кресел-колясок с электроприводом. На предприятии работают 30 человек. Семеро из них, в том числе глава компании, являются инвалидами.

Взлет после падения

История этого необычного бизнеса началась с того, что Аранин в 2004 году оказался в инвалидном кресле: на параплане Роман упал с 30-метровой высоты. Рама двигателя перерубила ему шею на уровне четвертого позвонка.

Благодаря долгим тренировкам у Романа "ожили" части рук, и калининградец начал искать для себя инвалидную коляску. Обратился за помощью к другу инженеру Борису Ефимову. Вместе они сконструировали коляску, которая управляется при помощи джойстика и обладает особой, как у танков, поворотной системой. Аппарат легко ""шагает" по холмам, лесным тропам и песчаным дюнам, при этом человек остается неподвижным благодаря гироскопу.

Первую коляску-вездеход в шутку назвали "Проходимцем". Видео с тест-драйва коляски выложили в интернет. Посыпались отклики, инвалиды спрашивали, где можно купить это чудо.

И тогда Роман занял десять тысяч евро у друзей по летному училищу. Кроме того, потенциальные покупатели готовы были перечислить предоплату. Так родилось небольшое производство под заказ, которое к 2018 году превратилось в компанию с оборотом в 47 миллионов российских рублей.

Операция "Локализация"

В 2012 году Роман основал новую компанию, которая помимо производства "Проходимцев" продавала подъемники, пляжные коляски для плавания и многое другое.

В 2014 году, когда рубль резко подешевел, предприниматель задумался о локализации производства шагающих ступенькоходов. Эти устройства предназначены для подъема и спуска инвалидных колясок по лестницам.

Чтобы открыть свое дело, Роман Аранин занял десять тысяч евро у друзей по летному училищу

Наладив производство ступенькоходов, Аранин задумался о следующем импортозамещающем проекте: складных инвалидных колясках с электроприводом. Ежегодно российский бюджет тратит огромные деньги на их покупку. В 2016 году Аранин и его коллеги разработали проект фабрики по производству электрических инвалидных колясок, создали прототип изделия и опытно-промышленный образец. На следующий год приступили к производству первых изделий в старых цехах. В прошлом году компания выпустила около 50 колясок, в текущем планирует выйти на показатель в несколько сотен.

Мотор! Поехали!

Регион выделил компании землю в поселке Поддубное под Калининградом. В ближайшие месяцы, как надеется Роман Аранин, власти утвердят параметры стройки и начнется возведение "коробки" новой фабрики. Она сможет производить 2,5 тысячи колясок с электроприводом в год. Проект позволит трудоустроить более 70 человек, в том числе 30-35 инвалидов-колясочников.

Требуемый объем инвестиций превышает 100 млн рублей. Льготный заем в 60 млн планируется получить от регионального Фонда поддержки предпринимателей. Параллельно компания, как российский производитель технических средств, реабилитации участвует в программе субсидирования Минпромторга России. Кроме того, Фонд "Наше будущее" поддержал инициативу беспроцентным займом в 10 млн рублей.

- Все свободные деньги идут на строительство. Взяли кредиты. Станки стоят один-два миллиона рублей каждый, комплектующие, которые мы пока не производим в Калининграде, также недешевы. Одних только джойстиков в прошлом году закупили на 1,8 млн рублей. Иногда возникает большое желание все бросить, но мы же гордые горцы, отступать не намерены. Да и комплектующие лежат на складе - если фабрика не заработает, кому они будут нужны? Поэтому мосты сожжены, мотор запущен, едем только вперед, - подводит итог Роман Аранин.

Этапы большого пути

Планы предпринимателя могут показаться наполеоновскими. Но я уже знаю, что для Аранина, как и для его коляски-вездехода, не существует преград. Мы с Романом познакомились в конце 2014 года - тогда он демонстрировал мне "Проходимцев" и замышлял производство ступенькоходов. Вторая встреча состоялась в 2016 году - тогда он выпустил первые 30 ступенькоходов. Сейчас в цехах не протолкнуться - собирают и ступенькоходы, и электрические коляски. Наша следующая встреча, надеюсь, состоится в стенах нового завода.