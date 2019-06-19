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19.06.2019 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

55-летний житель Калининградской области, добывавший на продажу взрывчатку из боеприпасов времен Второй мировой войны, задержан в ходе совместной операции УМВД и УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее судимый мужчина живет на востоке области. Он промышлял тем, что разыскивал на местах военных сражений снаряды, мины и другие боеприпасы и извлекал из них взрывчатые вещества, которые потом продавал.

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Попался он при продаже двух разрывных зарядов, каждый из полутора килограммов взрывчатого вещества. "Товар" мужчина добыл из двух немецких противотанковых гранатометов "Фаустпатрон". Сразу после продажи он был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

- При обыске по месту жительства подозреваемого оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и изъяли части для изготовления огнестрельного оружия, оружейные стволы с затворами, приклады с цевьем, ударники, патроны и капсюли, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По ее словам, установлено, что мужчина устроил в подвале многоквартирного дома, где проживал, мастерскую по извлечению мощных взрывчатых веществ из боеприпасов. Там были обнаружены корпуса от "Фаустпатронов" со следами боевых зарядов.

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