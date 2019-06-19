На Банковский мост Санкт-Петербурга вернулись легендарные грифоны

В среду после долгой реставрации на Банковский мост Санкт-Петербурга вернулись скульптуры грифонов - теперь фигуры легендарных мифических существ покрашены в черный цвет, а крылья покрыты позолотой.

- Если постоять на середине моста, то все финансовые пожелания могут исполниться, - отметил, выступая на открытии обновленного памятника, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. - Поэтому мы снова возвращаем эту переправу и снова даем надежду всем тем, кто пожелает загадать свои желания. Кстати, я тоже постараюсь загадать желание.

Как известно, грифоны являются одним из символов Северной столицы. Они были установлены на мосту через Екатерининский канал (сейчас он называется каналом Грибоедова. - Прим. ред.) в 1828 году. С тех пор их ни разу не вывозили в мастерскую, и, как следствие, в последние годы фигуры находились в аварийном состоянии. В условиях непростого петербургского климата из-за постоянного движения и проседания грунта между швами скульптур возникли зазоры.

Свою роль сыграли и туристы. Существует легенда, что грифоны способны исполнять желания. Гости города спешили положить в пасти мифических существ записки, оставляли на памятнике надписи, а некоторые и вовсе пытались отломить кусочек фигур себе на память.

В начале 2017 года грифонов увезли в мастерскую. Реставраторам пришлось полностью разобрать скульптуры. Еще на этапе предварительного обследования выяснилось, что каждый грифон состоит из двух половин и трех дополнительных элементов на передних лапах и груди. Они были стянуты изнутри стальными стержнями, проходящими сквозь фигуру. Если при создании памятников, чтобы их разобрать, достаточно было просто открутить гайки, то за 200 лет элементы просто стерлись и разошлись.

Специалисты даже создали специальные ключи, чтобы открыть поперечный стержень, который соединял элементы. Также было проведено 3D-сканирование всех элементов. Каждая деталь была восстановлена. В конце весны работы в мастерской были завершены, около месяца продлился монтаж. Дело в том, что скульптуры держат ванты Банковского моста, а над головами фигур возвышаются фонари. Каждый элемент нужно было смонтировать с предельной точностью.

Теперь фигуры легендарных мифических существ покрашены в черный цвет, а крылья покрыты позолотой

Кроме того, на мост вернулись все исторические детали. Так, Банковский мост известен своим ажурным ограждением, одним из самых изящных в городе. На решетке есть замысловатый узор в виде пальм и вееров. Все эти детали были тщательнейшим образом отреставрированы. Также приведены в порядок участки набережной канала Грибоедова.