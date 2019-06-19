На окраине Петербурга в кустах нашли новорожденную девочку

В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли новорожденную девочку. Ее нашли в кустах возле дома №27 по Советскому бульвару в Колпино.

Как сообщает Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ведомство обратился 66-летний местный житель. Он рассказал дежурному, что когда выгуливал собаку, животное заметило в кустах ребенка.

Сотрудники Росгвардии немедленно поехали к указанному адресу, но мужчину рядом возле дома уже не нашли. А девочка лежала в кустах. Она была жива. Бойцы вызвали «скорую» и передали новорожденную врачам.

По оценкам медиков, девочка родилась примерно за два-три часа до того, как ее обнаружили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут мать ребенка.