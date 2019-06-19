Названы лучшие города для пеших прогулок

Москва, Петербург и Екатеринбург признаны самыми популярными городами для пешеходных прогулок. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Накануне Дня прогулки, который отмечается 19 июня, специалисты провели опрос и узнали, где туристы предпочитают гулять летом.

На первом месте оказалась Москва. За столицу проголосовали 32 процента респондентов, на втором месте оказался Петербург - 23 процента.

Интерес к Петербургу неудивителен, ведь город обладает самой большой в стране площадью исторической застройки. В городе много парков, скверов и пешеходных улиц и обойти все эти достопримечательности возможно только пешком.

На третьем месте оказался Екатеринбург, столица Свердловской области набрала 15 процентов голосов. Замыкают пятерку лидеров Нижний Новгород (10 процентов голосов) и Казань (7 процентов).