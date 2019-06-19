Опубликован первый трейлер новогодней сказки "Серебряные коньки"

Тизерный трейлер картины "Серебряные коньки" появился в открытом доступе. Съемки фильма зимой стартовали в Петербурге и завершились только в конце мая. Премьера ленты ожидается уже зимой 2020 года.

Как сообщается в группе проекта, жанр картины определен как романтический приключенческий фильм. Главные роли исполнили молодые актеры Соня Присс и Федор Федотов, их имена известны в петербургской киносреде, но мало что говорят широкому зрителю.

В фильме задействованы также такие мэтры, как Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков.

Небольшую роль в картине сыграет французский актер Дени Лаван, зрители знают его по картинам "Дурная кровь", "Парень встречает девушку", "Уйти, вернуться". Увидят зрители в "Серебряных коньках" и Кэти Бэлтон, звезду сериалов "Клиника" и "Женщина в белом". Вопреки слухам, режиссером картины является не Никита Михалков, а Михаил Локшин. И это его первая столь крупная работа.

В центре сюжета - история двух юных влюбленных и невероятные приключения, которые выпадают на их долю в конце далекого 1899 года.

Значительная часть съемок проходила на улицах Петербурга. Так, в первом трейлере заметны панорамы "Новой Голландии", набережной Фонтанки и Крюкова канала. Кстати, во время съемок произошла неприятная ситуация. По сценарию часть эпизодов снимались на льду рек и каналов. Съемочная группа укрепила лед на площади более 10 тысяч квадратных метров, а также постелила подложку ярко-голубого цвета, которую вновь залила льдом. После завершения съемок часть льда на реках и каналах окрасилась в цвет подложки. В связи с этим к съемочной группе возникли претензии у Росприроднадзора и настил был оперативно демонтирован.