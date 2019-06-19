Петербург готов к проведению VI Форума регионов Беларуси и России

Меньше месяца остается до начала работы VI Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля. Подготовка к мероприятию, имеющему важное значение для обеих стран, выходит на финишную прямую.

- Все основные вопросы решены, но осталось еще какое-то количество мелких тем, которые нужно будет дорабатывать, - рассказал журналистам зампредседателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев. - Сегодня мы определились, кто этим будет заниматься и в какие сроки.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, посвященное развитию межрегиональных связей как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Планируется, что в нем примут участие главы обоих государств. Однако организаторы подчеркивают, что пленарное заседание и работа в тематических секциях хоть и важная, но не исчерпывающая часть деловой программы экспертов двух стран.

Тематически работа в группах будет организована по следующим направлениям: "Взаимодействие регионов Беларуси и России в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства", "Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов Беларуси и России", "Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства", а также развитие сотрудничества в сфере туризма и образования. При этом стартовый, "нулевой" день форума отдан полностью работе самых юных делегатов двух стран - 15 июля состоится Российско-белорусский молодежный форум.

Затем представители молодежных групп и молодежных движений примут участие в основной программе Форума: запланировано заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и работа в секции на тему "Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства".

Представители Оргкомитета отметили, что подготовка форума идет без осложнений. На нем будут обсуждаться и те вопросы, которые сейчас вызывают озабоченность двух стран. Например, "круглый стол" будет посвящен теме дальнейшей интеграции России и Беларуси и развитию Союзного государства. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина сравнила его существование с семьей, в которой возможны сложности, но их надо обсуждать и искать выход из ситуации.

Еще одной темой форума регионов станут вопросы транспортной логистики России и Беларуси. Но их сначала обсудят на встрече специалистов в Беларуси 4-5 июля.

КСТАТИ

На VI Форуме регионов России и Беларуси планируется подписать очередное Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси. Также на полях форума состоится совместное заседание президиумов РАН и НАН Беларуси на тему "О роли науки в социально-экономическом развитии и формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства".