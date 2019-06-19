Его презентацию ждали многие. В прошлом году вокруг комплекса, построенного к Олимпиаде-80, разразились нешуточные страсти. Его решили реконструировать, и в первоначальном проекте вокруг СКК появилось несколько многоэтажек. Жители домов по улице Гагарина и Космонавтов возмутились: они давно рассчитывали, что на этой территории появится благоустроенный сквер. Недовольство вызвало и то обстоятельство, что проект предполагал снос уже существующего здания и строительство на его месте нового комплекса в форме шайбы с большой звездой на крыше.
Зимой был представлен новый проект: жилых многоэтажек рядом не было, но и этот проект предусматривал снос СКК. В основе дизайна фасадов новой арены были переплетенные ленты. В народной топонимике этот проект окрестили "перебинтованная голова".
Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК направило в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) предложение признать СКК объектом культурного наследия. Градозащитники представили ряд аргументов. Среди них, например, то, что СКК представляет собой единый комплекс с Московским парком Победы, который, к слову, является объектом культурного наследия федерального значения. В самом здании впервые в истории страны было осуществлено проектирование и строительство с использованием стальной мембраны.
В основе конструкции 56 несущих колонн, на них закреплены кольца, которые и удерживают мембрану. Примечательно, что здание СКК в 1988 году вошло в список величайших инженерных достижений, составленных научно-техническим обществом Франции. Среди других объектов, попавших в этот перечень, например, тоннель под Ла-Маншем.
В КГИОП доводы градозащитников не отрицают, но, как отметил в своем официальном ответе в ВООПИиК председатель комитета Сергей Макаров, согласно законодательству об объектах культурного наследия, охранный статус могут получить лишь здания, с момента постройки которых прошло не менее 40 лет. СКК был возведен в середине 1980 года, а работы по декоративному оформлению здания завершились лишь в 1982 году.
Заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Антон Иванов не видит в этом проблемы и отмечает, что начинать процедуру признания СКК объектом культурного наследия можно уже сейчас.
Вопрос, каким статусом будет обладать здание, в данном случае принципиален, ведь если СКК признают объектом культурного наследия, то сносить его будет уже нельзя.
В рамках ПМЭФ проект реконструкции СКК особо не детализировали. Известно, что в обновленном комплексе (а это уже третий проект) планируется обустроить две арены, 12 раздевалок, клубные зоны, кафе и рестораны. На территории собираются создать два паркинга: подземный на 734 места и надземный на 1436 машин. На прилегающей территории проектом предусмотрено появление молодежной, детской и фестивальной зон.
Вице-губернатор города Эдуард Батанов подчеркнул, что жилых массивов в проекте точно нет, но отметил, что пока не определено, будет ли сноситься действующий комплекс. Точки над i будут расставлены в конце июня, когда Смольный объявит конкурс на реконструкцию СКК.
К слову, мнения жителей улиц, прилегающих к СКК, разделились. Часть горожан считают необходимым сохранить внешний облик объекта и не трогать зеленые зоны вокруг комплекса, другие полагают, что СКК нуждается в модернизации.
Спортивные команды ушли отсюда после 2000 года, когда на проспекте Пятилеток появился Ледовый дворец. Последний крупный турнир, который принял СКК, - Кубок чемпионов Содружества в 2008 году, это футбольный турнир между молодежными командами бывшего СССР. Стоит отметить, что каким бы ни было принятое решение, работы на территории будут вестись форсированными темпами. В конце мая Международная федерация хоккея единогласно утвердила Петербург в качестве города-организатора чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Матчи будут проводиться как в действующем Ледовом дворце, так и в обновленном СКК. Чтобы успеть к открытию, работы на объекте должны начаться уже в 2020 году.