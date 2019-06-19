До конца июня Смольный намерен объявить конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК). Планируется, что 10 миллиардов рублей составит капитальный грант от города, еще столько же вложат инвесторы, не исключено, что часть средств будет получена из федерального бюджета. Проект реконструкции комплекса был представлен на ПМЭФ.

Его презентацию ждали многие. В прошлом году вокруг комплекса, построенного к Олимпиаде-80, разразились нешуточные страсти. Его решили реконструировать, и в первоначальном проекте вокруг СКК появилось несколько многоэтажек. Жители домов по улице Гагарина и Космонавтов возмутились: они давно рассчитывали, что на этой территории появится благоустроенный сквер. Недовольство вызвало и то обстоятельство, что проект предполагал снос уже существующего здания и строительство на его месте нового комплекса в форме шайбы с большой звездой на крыше.

Зимой был представлен новый проект: жилых многоэтажек рядом не было, но и этот проект предусматривал снос СКК. В основе дизайна фасадов новой арены были переплетенные ленты. В народной топонимике этот проект окрестили "перебинтованная голова".

Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК направило в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) предложение признать СКК объектом культурного наследия. Градозащитники представили ряд аргументов. Среди них, например, то, что СКК представляет собой единый комплекс с Московским парком Победы, который, к слову, является объектом культурного наследия федерального значения. В самом здании впервые в истории страны было осуществлено проектирование и строительство с использованием стальной мембраны.

В основе конструкции 56 несущих колонн, на них закреплены кольца, которые и удерживают мембрану. Примечательно, что здание СКК в 1988 году вошло в список величайших инженерных достижений, составленных научно-техническим обществом Франции. Среди других объектов, попавших в этот перечень, например, тоннель под Ла-Маншем.

В КГИОП доводы градозащитников не отрицают, но, как отметил в своем официальном ответе в ВООПИиК председатель комитета Сергей Макаров, согласно законодательству об объектах культурного наследия, охранный статус могут получить лишь здания, с момента постройки которых прошло не менее 40 лет. СКК был возведен в середине 1980 года, а работы по декоративному оформлению здания завершились лишь в 1982 году.

Заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Антон Иванов не видит в этом проблемы и отмечает, что начинать процедуру признания СКК объектом культурного наследия можно уже сейчас.

Вопрос, каким статусом будет обладать здание, в данном случае принципиален, ведь если СКК признают объектом культурного наследия, то сносить его будет уже нельзя.

В рамках ПМЭФ проект реконструкции СКК особо не детализировали. Известно, что в обновленном комплексе (а это уже третий проект) планируется обустроить две арены, 12 раздевалок, клубные зоны, кафе и рестораны. На территории собираются создать два паркинга: подземный на 734 места и надземный на 1436 машин. На прилегающей территории проектом предусмотрено появление молодежной, детской и фестивальной зон.

Вице-губернатор города Эдуард Батанов подчеркнул, что жилых массивов в проекте точно нет, но отметил, что пока не определено, будет ли сноситься действующий комплекс. Точки над i будут расставлены в конце июня, когда Смольный объявит конкурс на реконструкцию СКК.

К слову, мнения жителей улиц, прилегающих к СКК, разделились. Часть горожан считают необходимым сохранить внешний облик объекта и не трогать зеленые зоны вокруг комплекса, другие полагают, что СКК нуждается в модернизации.

Спортивные команды ушли отсюда после 2000 года, когда на проспекте Пятилеток появился Ледовый дворец. Последний крупный турнир, который принял СКК, - Кубок чемпионов Содружества в 2008 году, это футбольный турнир между молодежными командами бывшего СССР. Стоит отметить, что каким бы ни было принятое решение, работы на территории будут вестись форсированными темпами. В конце мая Международная федерация хоккея единогласно утвердила Петербург в качестве города-организатора чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Матчи будут проводиться как в действующем Ледовом дворце, так и в обновленном СКК. Чтобы успеть к открытию, работы на объекте должны начаться уже в 2020 году.