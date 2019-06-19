В Петербурге объявлен конкурс на проектирование новой скоростной магистрали. Она должна связать ЗСД с восточными районами города. О том, что такая дорога необходима, говорили еще с 60-х годов, сейчас началась активная работа над документацией, и, по оценкам Смольного, через пять лет магистраль будет построена.

В действующем Генплане Петербурга прописано, что в городе должно быть три скоростных магистрали - КАД, ЗСД и ВСД. Первые две построены, ВСД - Восточный скоростной диаметр, пока еще нет. Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) - это, по сути, первая очередь ВСД.

Предполагается, что все три скоростных магистрали создадут в городе этакий дорожный каркас и значительно повысят транспортную доступность территорий.

Известно, что новая широтная магистраль должна начинаться от съезда с ЗСД, проходить под Митрофаньевским шоссе и Новоизмайловским проспектом, далее ожидается, что дорога пройдет над улицей Варшавской и пересечет Московский проспект в районе станции метро "Электросила". Согласно информационной справке, подготовленной институтом "Трансэкопроект", магистраль пройдет параллельно имеющейся железнодорожной ветке, что внешне не должно ухудшить панораму улицы. В частности, вид на Московские ворота, обещают разработчики, не потеряется.

После Московского проспекта магистраль пройдет до Витебского проспекта, где поднимется над железнодорожной веткой. Далее дорогу планируется довести до улицы Фаянсовой, в створе которой до улицы Зольной должен появиться мост через Неву. На следующих этапах магистраль, уже в формате ВСД, собираются достроить до улицы КАД и далее до Мурманского шоссе.

Фактически новая дорога, связав юг и восток Петербурга, станет объездом исторического центра города

Общая протяженность ВСД в границах Петербурга - 14,2 километра. Из них на широтную скоростную магистраль приходится 3,4 километра.

В информационной справке от "Трансэкопроекта" отмечается, что с вводом участка между удаленными южными и восточными районами города появится скоростная связь и фактически новая дорога станет объездом исторического центра города. В рамках ПМЭФ власти Петербурга достигли договоренности о поддержке проекта со стороны банковского сектора, а также с возможными инвесторами. К проекту готов подключиться и федеральный центр. Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телепрограммы "Петербург. Новый взгляд".

- У нас есть договоренность, что в этот проект Российская Федерация вложит порядка 87 миллиардов рублей, это хорошие деньги. Весь проект, по нашим планам, обойдется примерно в 160 миллиардов рублей. Мы уже объявили конкурс на проектирование этой магистрали, приступили к конкретной работе, - отметил Александр Беглов.

Точная сумма, которая потребуется на возведение магистрали, пока не названа - она станет известна позже. Но уже на этапе обсуждения становится очевидно, что проект масштабный и очень непростой. В частности, при строительстве дороги для нужд Петербурга потребуется изъять в городскую собственность порядка 65 участков. Жилые массивы дорога не затронет, она пройдет в стороне, участки, которые оказываются в зоне возведения, - это в основном земли Минобороны, а также территории промзон.

Прямая речь

Светлана Воронцова, директор НИПИ Транспортной инфраструктуры:

- Эта магистраль очень нужна городу. Уровень автомобилизации неуклонно растет, и единственным способом спасти узкие улицы от пробок становится строительство скоростных дорог. Конечно, пока речь идет о небольшом участке, но даже он способен значительно улучшить транспортную ситуацию в городе. К сожалению, строительство скоростных магистралей - это долгий и затратный процесс. Если бы были возможности, то, конечно, все участки дороги уже были бы введены. Но, несмотря на все сложности, строить такие дороги надо, без них развитие крупного города невозможно.