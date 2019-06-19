В Карелии волонтеры будут сопровождать туристов-пенсионеров

В Петрозаводске по десяти туристическим маршрутам начали работать социальные волонтеры. Они помогают путешественникам серебряного возраста ориентироваться на маршруте.

При поддержке Фонда президентских грантов впервые в России создан образовательный модуль "Волонтер социального туризма" и подготовлены добровольцы, которые будут сопровождать в путешествиях организованные группы туристов старшего поколения с оказанием практической помощи на маршруте.

На призыв помогать туристам-пенсионерам откликнулись 93 человека. С каждым претендентом проводились беседы и тесты. В итоге были отобраны 25 человек и шестеро оставлены в запасе. Все они прослушали 36 часов теории, прошли четыре часа практики. На сегодняшний день в Карелии работают десять маршрутов для туристов серебряного возраста. Все они прошли тестирование на соответствие требованиям доступной, безопасной и комфортной среды в туризме.