В Ленинградской области фермерам начали раздавать землю

Первые фермеры получат право на "Ленинградский гектар" уже в июне. Им раздадут участки и выплатят подъемные - до трех миллионов рублей. О том, что в регионе будет своя программа, стало известно еще осенью прошлого года. Но она заработала только сейчас, много времени занял поиск участков и оформление документов.

Землю выделяют в четырех районах: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском. Участники программы смогут претендовать на участки до 10 гектаров и на субсидию до трех миллионов рублей. По данным правительства региона, в этом году в областном бюджете заложили 60 миллионов рублей на выплаты. Также предполагается, что по итогам программы фермеры придут на 14 тысяч гектаров земли. Сейчас эти территории пустуют.

Проекты, под которые дадут землю и деньги, в регионе выбирают. Так, изначально в программе изъявили желание участвовать 38 фермеров. Заявки поступили из Коми, Башкирии, Вологодской области. Примечательно, что 20 заявок подали петербуржцы и 12 - жители Ленобласти. После проверки документов и изучения проектов осталось 15 соискателей. Среди них как уже опытные фермеры, так и те, кто только хочет открыть свое хозяйство.

На обсуждении проектов участники поделились своими идеями. В Ленинградской области фермеры планируют выращивать клубнику, овощи в закрытом грунте, есть желающие заниматься овцеводством, пчеловодством и птицеводством.

Андрей Ивков - фермер со стажем. Он занимается животноводством, выращивает бычков. Ивков уверен, что его проект пройдет через финальное обсуждение и он получит 10 гектаров земли в Лодейнопольском районе. На участке планирует организовать ферму.

- О том, что будет такая программа, я услышал еще осенью. Но всерьез задумался об участии, только когда узнал, в каких районах будут участки, - говорит фермер.

Дело в том, что хозяйство Ивкова как раз расположено в Лодейнопольском районе, и если бы в программе оказались участки в других местностях, то не стал бы подавать заявку. В госпрограммах Ивков разбирается хорошо, он уже пользовался различными мерами государственной поддержки, но, как признается фермер, условия "Ленинградского гектара" ему нравятся больше всего.

- В Ленинградской области дорогая земля, и она вся поделена на паи. Чтобы выкупить один гектар для своего хозяйства, нужно 150 тысяч рублей. Здесь же землю можно получить безо всяких денег. На мой взгляд, это эффективно, если человек готов работать на земле, для него создаются хорошие условия, - отмечает фермер.

К обещанным деньгам в рамках господдержки Ивков относится спокойно.

- Можно будет приобрести технику, скот, посадочный материал. Это очень важная помощь для фермера, но нужно понимать, что освоить выделенную сумму надо за короткий промежуток времени, - говорит Ивков.

Если фермеры не смогут вести на территориях сельскохозяйственную деятельность, то землю придется отдать.