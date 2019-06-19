В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

На юго-западе Петербурга на перекрестке проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа столкнулись автомобили Лада Приора, Hyundai Solaris и маршрутный автобус. С места происшествия госпитализированы четыре человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, травмы получили оба водителя легковых автомобилей. Также госпитализированы два пассажира Hyundai Solaris.

С автобусом легковушки столкнулись по касательной. В ПАЗ никто не пострадал.

Сейчас по факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей. В данный момент на месте происшествия стоит три кареты скорой помощи, а сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев.