В Павловске открылся детский хоспис. Это уже третье стационарное учреждение паллиативной помощи детям.

Неизлечимые болезни, увы, случаются с людьми разных возрастов. Особенно печально, когда такие диагнозы приходится ставить детям. Помочь семье справиться с горем, помочь ребенку насытить месяцы, дни, а может быть, и годы перед неотвратимостью ухода светом и радостью, избавить его от боли - в этом заключается суть паллиативной медицины. Санкт-Петербургский детский хоспис ежегодно оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь примерно четыремстам маленьким пациентам.

До начала реконструкции это историческое здание площадью 662 квадратных метра использовалось в качестве котельной и находилось в полуразрушенном состоянии.

Медицинское учреждение "Детский хоспис", возглавляемое его основателем и руководителем Александром Ткаченко, приняло решение о реконструкции здания с сохранением его исторического облика. Всего на реконструкцию здания было потрачено около 180 миллионов рублей.

В процессе работ здание было восстановлено, кроме того, к нему пристроили новый корпус. В историческом помещении был укреплен фундамент и утеплены фасады, произошла замена старых межэтажных перекрытий, произведена реконструкция кровли. Для отопления здания по всей площади проведена система "теплый пол". На крыше обустроена терраса для прогулок детей. В стационаре смонтирован лифт, позволяющий перемещать детей внутри здания и вывозить их на открытую террасу. Важно, что прилегающая территория также была облагорожена.

Стационар Санкт-Петербургского детского хосписа находится в одном из красивейших мест, на территории объекта культурного наследия федерального значения - в парке "Мариенталь".

Хоспис ежегодно оказывает помощь четыремстам маленьким пациентам

В нем смогут получать помощь дети Санкт-Петербурга, страдающие тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В новом стационаре хосписа восемь палат: семь одноместных, семейного пребывания, то есть ребенок может находиться здесь вместе с родителем, и одна двухместная. Оборудованы также медицинский блок, гостиная, обеденный зал, игровая комната, помещения для занятий с детьми.

- Меньше всего эти палаты похожи на больничные, - говорят сотрудники хосписа. - Каждая оформлена как отдельная квартира - с телевизором, ванной комнатой и, конечно, с медицинским оборудованием.

"Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью" - таков основной принцип хосписа. Он примет первых девять пациентов уже в конце лета.

-?В России более 40 тысяч детей нуждаются в помощи паллиативных служб. Им нужны не только медицинские услуги, но и психологическая поддержка, социальная и духовная помощь, - говорит Александр Ткаченко. - Для нас это профессиональный ежедневный труд сотрудников Детского хосписа: медсестер, врачей, добровольцев, социальных педагогов и руководителей. Это уникальная команда специалистов, не только имеющих огромный опыт клинической деятельности, но и обладающих удивительными душевными качествами. А еще это неравнодушие многих людей - наших единомышленников, партнеров и волонтеров, тех, кто поддерживает нашу деятельность.