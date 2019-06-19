В Смольном подвели итоги первого этапа проекта "Родной район", инициатором которого стал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Еще в феврале он призвал создать в каждом районе Северной столицы собственную программу развития на ближайшие три года, понятную простым жителям и основанную на их предложениях.

Задачи этого проекта очевидны: вовлечь обитателей всех 18 районов города в обсуждение перспектив развития того места, где они проживают. Ведь понятно, что когда власти и горожане действуют сообща, эффект вложенных усилий увеличивается.

Опрос жителей был организован в разных форматах. Так, с 15 апреля во всех 57 многофункциональных центрах Санкт-Петербурга шло анкетирование. В отделениях МФЦ были размещены специальные буклеты с информацией о существующих планах и предложениях, которые уже реализуются в районах, и анкета, где жители могли отметить несколько самых значимых, на их взгляд, направлений развития своей территории.

Также опрос был организован в виде электронного голосования на сайте www.gov.spb.ru.

И вот 15 июня сбор предложений закончился. За два месяца от петербуржцев поступило 400 029 анкет с предложениями развития районов города. Наибольшее количество поступило из Приморского - 51 979 анкет, Выборгского - 50 918 анкет и Калининского районов - 47 072 анкеты.

Что касается названных тем, то больше всего предложений касались ремонта дорог - 216 тысяч. На втором месте по значимости - модернизация поликлиник и больниц (211 тысяч), а третье место заняли предложения благоустройства и озеленения территории. Таких в анкетах порядка 170 тысяч.

Эти направления работы и вошли в тройку тем-лидеров для большинства районов.

Но в некоторых локациях Петербурга актуальнее оказались другие направления.

Так, например, в Василеостровском районе большинство жителей проголосовали за создание новых общественных пространств в скверах и парках. В Московском районе в топ предложений вошли темы обустройства детских площадок, а в Колпинском и Курортном районах - установка дополнительного освещения.

В центральных районах жители отдали предпочтение модернизации поликлиник и больниц, а также активно проголосовали за установку камер видеонаблюдения.

На окраинах лидируют темы строительства новых и ремонт существующих дорог и совершенствование системы видеонаблюдения.

Жители пригородных районов по большей части озабочены проблемами благоустройства и озеленения дворов, внутриквартальных территорий, модернизацией поликлиник и больниц.

Важно отметить и тот факт, что результаты анкетирования убедительно подтвердили: в значительной степени работа правительства Санкт-Петербурга соответствует ожиданиям горожан. Об этом говорит уже запущенная в городе программа по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, деятельность по реновации медицинских учреждений и масштабная программа по благоустройству и озеленению.

Сейчас начинается второй этап проекта - разработка программ развития районов до 2021 года. Он продлится до середины августа. За это время администрации районов на основе полученных данных должны сформировать детальные программы развития. Разумеется, с участием привлеченных экспертов и широкой общественности.

- Главы администраций должны максимально учесть мнение жителей, - подчеркнул Александр Беглов. - Нужны программы, основанные на пожеланиях горожан, а не на личных мнениях чиновников. Надо привлекать к обсуждению местных активистов, лидеров общественного мнения.

В окончательном варианте все районные программы представят на конкурс, итоги которого будут подведены в конце августа. Район, разработавший лучшую программу, получит 100 миллионов рублей на ее реализацию.