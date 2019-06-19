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19.06.2019 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помогут с льготами

В Петербурге появятся социальные участковые
Текст: Вера Черенева ( Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
В Санкт-Петербурге с 1 июля начнет работу служба социальных участковых. Предполагается, что специалисты этой новой городской структуры будут помогать гражданам получать разные виды социальной помощи. Идея в том, чтобы кардинально изменить подход в этой сфере. Если раньше люди сами обивали пороги чиновничьих кабинетов, чтобы добиться льготы, то теперь к ним придет социальный участковый и поможет все оформить.

О том, что Северной столице такой институт необходим, еще в начале весны заявил врио губернатора города Александр Беглов. Действующий градоначальник обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге создана довольно обширная система льгот и социальных гарантий, но чтобы их получить, гражданин вынужден проводить нешуточную работу: выяснить условия, при которых начисляется льгота, установить структуру, в которую следует обращаться, собрать пакет документов. Учитывая то, что к льготным категориям граждан относятся пожилые люди и граждане с инвалидностью, то по инстанциям им попросту не набегаться. Так возникла идея создания в городе службы социальных участковых. Они не будут подменять собой социальных работников, их задача - организовывать процесс получения льготы.

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По данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, служба социальных участковых появится во всех районах города. Для специалистов откроются 13 межрайонных офисов и 5 межрайонных бюро, центральный офис службы будет организован при городском центре соцобслуживания. Всего в Петербурге будет 172 социальных участковых. Для сравнения - общее количество соцработников только в государственных учреждениях города превышает 3,8 тысячи человек.

О том, что Северной столице институт социальных участковых необходим,еще в начале весны заявил врио губернатора города Александр Беглов

- По сути, социальный работник выполняет государственную услугу - например, ходит за продуктами для маломобильного гражданина. А социальный участковый будет помогать получать социальные услуги, - говорит официальный представитель комитета по социальной политике Петербурга Наталья Королева. - Он сможет организовать для гражданина получение бесплатной юридической помощи или поможет разобраться с работой социального такси. Стоит отметить, что процедура обращения к социальным участковым упрощена до предела. Гражданин может сам прийти в офис к участковому, также он вправе позвонить или написать письмо по электронной почте. И на его обращение обязательно отреагируют - участковый с ним свяжется. Более того, за гражданина могут обратиться родственники или даже соседи.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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