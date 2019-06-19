В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма

В Петербурге с 9 по 13 сентября пройдет XXIII сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНТВО). Как сообщает пресс-служба Смольного, в Северную столицу прибудут свыше 1200 иностранных гостей из 158 стран мира.

Соглашение о проведении мероприятия было подписано между Россией и ЮНВТО в Азербайджане, хотя о мероприятии было известно уже давно. Россия получила право принимать сессию Генеральной ассамблеи по итогам голосования, которое прошло в 2017-м году в Китае, в городе Ченду.

Чтобы провести мероприятие на высшем уровне, в правительстве Петербурга создали специальную рабочую группу и сформировали дорожную карту. Уже известно, что для делегатов мероприятия введут упрощенный визовый режим.

Известно, что проводиться сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО будет на нескольких площадках, среди них "Экспофорум" и Президентская библиотека имени Ельцина.

На мероприятиях сессии будут обсуждаться самые главные вопросы, которые стоят перед мировой туриндустрией. За последние 22 года мероприятие никогда не проходило в европейских странах, Россия принимает ключевое мероприятие Генеральной ассамблеи впервые.