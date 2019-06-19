В Президентской библиотеке открыт доступ к белорусским нормативным актам

В Петербурге появился официальный доступ к правовой системе Беларуси. Читателям Президентской библиотеки предоставлены логин и пароль к эталонному банку данных правовой информации "ЭТАЛОН-ONLINE".

Система включает разделы "Законодательство Республики Беларусь", "Решения органов местного управления и самоуправления", "Международные договоры", а также банки данных "Судебная практика" и "Правоприменительная практика".

У ПБ в Беларуси четыре электронных читальных зала - в Минске, Гомеле и два в Бресте

Доступ частично платный. Оплатить можно сутки, неделю, месяц, квартал, полугодие или год. Так, доступ на сутки для одного человека стоит 1,5 белорусского рубля( 46 российских). Доступ на год - 120 белорусских рублей (3,7 тысячи) для частного лица и 108 рублей за каждого идентификатора, если к системе нужен доступ одновременно для 6 - 11 человек.

Как пояснила корреспонденту "СОЮЗа" начальник отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Людмила Савельева, для читателей библиотеки пользование системой будет бесплатным. "Под замком" - то есть доступно только для зарегистрированных пользователей - содержатся специализированные нормативные акты. Например, закон РБ "О поддержке малого и среднего предпринимательства" или постановление министерства труда и социальной защиты "Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2019 год". При открытии любого документа можно воспользоваться вкладкой "Аналитическая информация", где содержится подборка статей и материалов, в которых может упоминаться этот нормативный акт или обсуждаются вопросы, урегулированные с его помощью.

Сейчас в базе содержится 292 622 документа. Возможности, которые предоставляет портал "ЭТАЛОН-ONLINE", будут интересны не только юристам, работающим в пространстве Союзного государства, но и, скажем, представителям бизнеса, которые намерены наладить экономические связи с соседями, и студентам, и даже парам, которые вступают в интернациональный брак. Автоматический переводчик переведет необходимые материалы на 100 языков мира, включая экзотические телугу и хмонг.

К слову

Одна из электронных коллекций Президентской библиотеки имени Ельцина называется "Беларусь: из истории братского народа". В подборку включены раритетные документы, издания историко-правового характера, духовная литература, очерки, воспоминания, этнографические сборники, карты и фотографии, которые ярко иллюстрируют различные стороны жизни страны с XVI века до наших дней.