В Санкт-Петербурге снижают плату за жилищно-коммунальные услуги

В Петербурге остановлен рост тарифов на коммунальные услуги. При этом эффект от решений, принятых правительством, будет влиять на тарифную политику города еще не один год, а в Смольном заверяют, что есть и дальнейшие способы оптимизации размера платежей за ЖКУ.

Согласно федеральному законодательству индексация тарифов на оплату электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения происходит один раз в год, в середине лета. Так повышение расходов на "коммуналку" оказывается менее болезненным, ведь до 70 процентов всей суммы в квитанциях петербуржцев составляет плата за отопление и горячую воду. Планировалось, что суммы по этим строкам в квитанциях с 1 июля вырастут на 3,3 процента, однако теперь сумма платежа даже уменьшится. И хотя понижение составит всего 0,6 процента, но зимой - с включенным отоплением - это все равно будет заметно.

- Во-первых, ни зарплаты, ни пенсии такими же темпами не растут, - пояснил решение правительства о снижении тарифов врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - А во-вторых, и нынешние квитанции таковы, что горожане с невысоким доходом, пенсионеры тратят на "коммуналку" большую часть своих средств.

Снижения тарифов удалось добиться прежде всего за счет пересмотра аппетитов ресурсоснабжающих организаций

Как рассказал председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, снижения удалось добиться прежде всего за счет пересмотра аппетитов ресурсоснабжающих организаций. Так, например, выяснилось, что ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" закупал для своих нужд электроэнергию у частной компании по цене на 20 процентов выше рыночной. Разница закладывалась в тарифы, в том числе для населения, и за последние три года переплата составила 1,8 миллиарда рублей. Эту сумму, как заверил Коптин, "Водоканалу" придется вернуть за счет корректировки тарифов в 2020 году. А рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей составит всего 3,6 процента вместо запланированных семи. Электроэнергия подорожает еще меньше - в среднем на один процент, поскольку с 1 июля цена одного киловатта понижена до минимального уровня предельного тарифа, установленного на федеральном уровне, на 10 копеек. А вот изменение цены на газ необходимо согласовать на федеральном уровне.

- Минимальный норматив потребления газа не соответствует фактическому потреблению. Вместе с правительством России мы работаем над изменением ситуации, - рассказал Александр Беглов. - Планируем, что сумма платежа за газ снизится в среднем на 15 - 20 процентов.

Сумма в квитанциях за июль, которые петербуржцы получат в августе, в среднем вырастет на 7 - 8 рублей на одного члена семьи - в зависимости от уровня благоустройства квартиры. Если учесть, что раньше прибавка планировалась в размере 77 - 78 рублей на человека, то получается, что рост тарифов замедлился более чем в десять раз. За полгода в целом по городу - то есть и для граждан, и для бизнеса - экономия составит около 1,5 миллиарда рублей.

Что касается дальнейшего роста тарифов, то специалисты уверяют, что ничего неожиданного в этой сфере быть просто не может. Во-первых, этого не позволяет федеральное законодательство. Ежегодно правительство РФ устанавливает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, выше предельных (максимальных) индексов повышение недопустимо (статья 157.1 Жилищного кодекса РФ). В 2019 году Петербург уже решение принял, а в 2020 году индексация будет производиться от тарифов нынешнего года, то есть по сравнению с предыдущими годами и другими регионами РФ замедление роста квартплаты сохранится. А во-вторых, существуют технические способы оптимизации стоимости ЖКУ - от внедрения цифровых технологий и типовых договоров на подключение к ресурсам до установления систем погодного регулирования в уже построенных домах. Однако такие решения принимает уже не правительство, а сами горожане.