На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек

Авария произошла в среду около 7.45 утра в Северском районе Кубани. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, здесь столкнулись пассажирский автобус "Богдан" и большегруз Volvo. В результате ДТП госпитализированы десять человек.

По предварительным данным правоохранителей, следовавший по маршруту поселок Ахтырский - Краснодар автобус с 30 пассажирами "не выбрал безопасную скорость, а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик".

ЧП произошло на 43-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский. Прибывшие на место происшествия машины "скорой помощи" доставили в центральную районную больницу станицы Северской десять пассажиров автобуса. Сейчас их состояние определяют медики.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.