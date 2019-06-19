На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией

Акушеры перинатального центра Краснодарской краевой клинической больницы № 2 впервые применили уникальную методику при лечении пациентки. Подробности операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения региона.

По словам врачей, у женщины развилась опасная патология: плацента вросла в стенку матки с крупными кровеносными сосудами. Разрыв тканей в любой момент мог вызвать угрожающее жизни кровотечение.

"Чтобы спасти женщину и ее репродуктивные функции, после кесарева сечения акушеры-гинекологи впервые в крае применили новую методику - двухуровневый временный турникет. Это специальные мягкие катетеры, которые перекрывают маточные артерии и таким образом открывают доступ врачам к матке для удаления из нее плаценты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Примененная методика в ходе операции позволила значительно снизить кровопотерю и сохранить орган, в противном случае пришлось бы удалить плаценту вместе с маткой. Пациентка быстро восстановилась, сегодня мама с малышом выписаны домой.