Названы самые популярные курорты для отдыха на Азовском море

Определена пятерка самых востребованных у туристов курортов на Азовском море в конце июня. В нее вошли приморский город Ейск, расположенные рядом станицы Голубинская, Должанская, поселок Кучугуры в Краснодарском крае, а также город в Крыму - Щелкино. Такие данные предоставил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Как сообщает портал, туристы бронируют места в гостевых домах на период от 9 до 10 дней. В среднем на аренду жилья они тратят от 2,2 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Свой рейтинг сервис подготовил на основе данных анализа оплаченных путешественниками заявок (броней) на проживание с 17 июня по 17 июля 2019 года.

Так, по данным сервиса, дешевле всего отдых обходится в Ейске и Кучугурах - 2,2 тысячи рублей в сутки, дороже в крымском Щелкино - 3,2 тысячи рублей в сутки.