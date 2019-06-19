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19.06.2019 19:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Руины "Ривьеры"

В Сочи на грани исчезновения - уникальный санаторный комплекс с вековой историей
Текст: Ирина Белова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Размах роскоши некогда курорта европейского уровня сочинской "Кавказской Ривьеры" сейчас можно ощутить лишь по кадрам из прошлого. Территория в нескольких метрах от моря, пляжа "Ривьера", огорожена забором, здания бывшего санаторного комплекса в окружении пальм и кипарисов находятся в разрушенном состоянии. Даже полеты дронов над территорией запрещены, как гласит табличка на ограждении. Кто спасет первый отель в истории города-курорта?
Сегодня от былой роскоши легендарной "Кавказской Ривьеры" остались лишь руины бетонных конструкций. Фото: Ирина Белова Сегодня от былой роскоши легендарной "Кавказской Ривьеры" остались лишь руины бетонных конструкций. Фото: Ирина Белова
Сегодня от былой роскоши легендарной "Кавказской Ривьеры" остались лишь руины бетонных конструкций. Фото: Ирина Белова

Ривьера - визитная карточка черноморского побережья России. Ее фирменные виды, пожалуй, знакомы каждому, кто хоть раз отдыхал в Сочи. История города как курорта началась как раз с открытия первой в стране здравницы. Роскошная гостиница "Кавказская Ривьера" с собственным водопроводом, канализацией и электроснабжением была открыта 110 лет назад.

Фото: Александр Кряжев\ РИА Новости
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По словам сочинских историков, в 1909 году были построены два гостиничных комплекса, ресторан, библиотека с книгами и периодической прессой на пяти языках, а также театр на 600 мест. Все номера - с видом на море. В ресторане - открытые видовые веранды, а территория с фонтанами, ротондами, лестницами и даже водопадом утопала в зелени и цветах. К услугам гостей были автопарк, конюшня и лодочная станция. Ресторан выполнили в виде большого морского парохода с открытой верандой-палубой, а итальянские мастера расписали его в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих морских легенд. Гости "Кавказской Ривьеры" завтракали и обедали под аккомпанемент оркестра.

От всего этого остались лишь руины бетонных конструкций. Остовы зданий, около одного из которых сегодня "красуется" стоянка машин, как напоминание о былом автопарке близ величественных белоснежных корпусов.

Создателем и владельцем курорта был Антон Тарнопольский. К гостинице, которая через год разрослась до санаторного комплекса, прилегал лакомый прибрежный кусок в два гектара. Сначала предприниматель с московским капиталом строил все на свои средства, а потом реорганизовал курорт в акционерное общество.

У горожан есть надежда, что в некогда роскошные корпуса "Кавказской Ривьеры" вдохнут вторую жизнь

В 1990-е годы вся здравница из профсоюзного подчинения перешла в собственность владельца фармацевтического концерна Владимира Брынцалова. Он амбициозно хотел курортный уголок реорганизовать. В итоге старое сломали, а вот утвердить новое так и не удалось. В 2012 году суд признал стройку незаконной, а позже территория перешла государству. К Олимпиаде-2014 здесь планировали построить фешенебельный отель, но не сбылись и эти планы.

Сейчас "Кавказская Ривьера" - памятник архитектуры федерального значения. Объект охраняется государством. Но статус не спасает его от разрушения.

Заместитель главы Сочи Милена Попова видит проблему в отсутствии хозяйской руки. Земля под "Кавказской Ривьерой" муниципальная, а собственность - федеральная. Налицо конфликт интересов.

Роскошная гостиница "Кавказская Ривьера" с собственным водопроводом, канализацией и электроснабжением была открыта 110 лет назад.

- Собственник есть, а хозяина нет, - отметила она. - Это ликвидная территория, которая в экономике города не участвует. Это прямой ущерб сочинской казне.

Сочинцы считают, что развитие территории "Кавказской Ривьеры" нужно рассматривать комплексно - вместе с парком "Ривьера" и одноименным пляжем. Скорее всего, сетуют эксперты, из-за отсутствия преференций и рентабельности санаторного комплекса здесь уже не будет. Строительство частных жилых домов будет означать наглухо закрытую территорию. Пятизвездочный отель с открытым для жителей и гостей курорта бассейном с морской водой, оборудованной пляжной зоной и терренкуром - вот, по мнению большинства местных жителей, модель идеального пространства развития этой территории.

У горожан есть надежда, что в некогда роскошные корпуса "Кавказской Ривьеры" вдохнут вторую жизнь и они родятся заново для всех и каждого, как было раньше.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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