В Крыму перед сессией закрыли частный ВУЗ

Накануне экзаменов помещения Феодосийской финансово-экономической академии (ФФЭА) опечатали судебные приставы по решению суда на основании акта МЧС о нарушениях норм пожарной безопасности. Помимо этого, частное учебное учреждение до сих пор не получило лицензию на образовательную деятельность российского образца.

Скандалы вокруг академии разгорелись в прошлом году. Не имея лицензии, ФФЭА начала набор студентов. Тревогу забили учащиеся последних курсов и их родители. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ по РК. На тот момент академии и ее студентам повезло - Госдума РФ продлила для Крыма и Севастополя срок лицензирования до 1 сентября 2019 года. Но после пяти попыток ФФЭА до сих пор так и не получила этот документ.

В конце мая нынешнего года академию опечатали судебные приставы по решению суда. В ФФЭА обучаются более 400 человек. Студенты не имеют возможности сдать экзамены и защитить дипломы. Они обратились в министерство образования РК с просьбой помочь.

Ситуация, сложившаяся в академии, в полной мере находится в зоне ответственности руководства ФФЭА, отметили в министерстве образования РК. За четыре года, предоставленных Республике Крым Правительством Российской Федерации для приведения образовательных организаций в соответствие действующему законодательству, руководство академии могло спокойно получить все разрешительные документы.

Министерство образования обратилось в управление федеральной службы судебных приставов по РК с просьбой разрешить администрации ФФЭА взять документы, необходимые для проведения экзаменационной сессии и выдачи академических справок. Феодосийский политехнический техникум готов предоставить свои аудитории для проведения переводных экзаменов и оргтехнику для выдачи справок.

Тем временем Рособрнадзор, по запросу минобразования Крыма, предоставил информацию о всех попытках руководства Феодосийской финансово-экономической академии получить лицензию. Администрация подавала документы в 2018 году пять раз и все пять раз получала отказ.

Причины - оформление документов не соответствовало установленным требованиям. В Рособрнадзоре также сообщили, что по состоянию на начало июня документы на получение лицензии ФФЭА не направляла.

Выпускники, благодаря вмешательству минобраза, получат дипломы. Академия может выдать документы установленного академией образца, после чего Крымский федеральный университет готов зачислить выпускников ФФЭА бесплатно на экстернат, провести итоговую аттестацию и выдать им документы государственного образца.

Но что делать остальным? Ведь понятно, что до 1 сентября академия не сможет получить лицензию.

Крымский федеральный университет ранее обещал принять студентов ФФЭА в порядке перевода с сохранением стоимости обучения. Но это можно сделать только в случае официальной ликвидации академии. А при другом раскладе студенты будут вынуждены переводиться в КФУ на условиях вуза и платить по его расценкам, которые выше, чем в ФФЭА.

Получить официальный комментарий у администрации ФФЭА "РГ" не удалось. Но на своей страничке в ФБ ректор академии Андрей Саливанов опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором ситуацию в учебном учреждении назвал критической. Он не считает, что виновен в том, что академия приостановила свою деятельность.

- Более 400 детей и сотрудников академии оказались выброшенными на улицу при наличии действующих лицензий, разрешений МЧС и Роспотребнадзора, - утверждает Саливанов.

Также он сообщил, что более 10 месяцев прокуратура проверяет академию, а в отношении него возбуждено уголовное дело с подозрением в мошенничестве.

Между тем

Все учебные учреждения Крыма должны были пройти лицензирование до 1 сентября 2018 года, до этого время можно было выдавать документы об образовании без лицензии. Более 1200 учебных учреждений за четыре года получили необходимые документы лицензирования и аккредитация. Затем срок продлили - до 1 сентября 2019 года должны получить лицензии одна школа и 15 детских садов.