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19.06.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму пограничники задержали разыскиваемого Интерполом украинца

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму на международном пункте пропуска "Джанкой" пограничники задержали 39-летнего гражданина Украины, который был объявлен Интерполом в розыск еще девять лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Остановленный на границе украинец - уроженец Закарпатской области - направлялся в Ялту, но его поездку пришлось прервать. Проверка по базам данных позволила выяснить, что еще с 2010 года гражданин Украины объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза.

- Как оказалось, мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Республики Чехия, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Поэтому его личностью интересуются представители Международной организации уголовной полиции.

После составления соответствующих документов мужчина передан в руки крымских правоохранителей. По ее результатам будет принято решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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