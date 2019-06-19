В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять

К 2024 году в Крыму планируют возобновить работу Межгорного водохранилища, наполнив его паводковыми водами четырех крымских рек. Это позволит обеспечить стабильное и надежное водоснабжение Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя.

- Предложенный нами проект предусматривает полную реконструкцию основания Межгорного водохранилища, его углубление, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем, - рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов. - За пять лет без воды труба полностью уничтожена коррозией, поэтому ее планируется заменить и сделать меньшего диаметра и из пластика.

В украинский период Межгорное водохранилище наполнялось днепровской водой по системе Северо-Крымского канала. Его проектная мощность - около 50 миллионов кубометров. Однако, строили его, по словам эксперта, очень быстро и не очень качественно. Как результат - большая фильтрация, а из-за большого диаметра искусственного водоема - значительный объем испарения.

- Когда осенью мы в него закачивали 50 миллионов кубометров воды, суточный отбор для нужд Симферополя был 70 тысяч кубов и такой же объем испарений, - пояснил он.

В результате реконструкции планируется сократить объем закачиваемой в Межгорное водохранилище воды до 35 миллионов кубометров. А источником его наполнения станут паводковые воды рек Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Правда, для этого необходимо будет построить систему гидротехнических сооружений, которая позволит перенаправить водные потоки в Межгорное водохранилище.

- Сейчас Симферополь обеспечивается только за счет запасов водохранилищ естественного стока - Симферопольского, Партизанского и Альминского, - говорит Владимир Баженов. - Когда мы замкнем реки Салгир, Бельбек и Кача на Межгорное водохранилище, я рисков для стабильного водоснабжения полуострова больше не вижу вообще. Ресурса этих рек будет достаточно для обеспечения в засушливые годы Симферополя, Сак, Евпатории и Севастополя, его северной части.

По словам руководителя госпредприятия, средства на реконструкцию выделит федеральный бюджет в объеме 25 миллиардов рублей. Работы планируется завершить до 2024 года.