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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Страсти Нового Света

Почему разгорелся конфликт между арендатором пляжа и местными жителями
Текст: Юлия Суконкина
Российская газета - Крым № 130(7888)
В редакцию "РГ" обратились жители курортного поселка Новый Свет. Они возмущены тем, что фирма "Буссоль", выигравшая в этом году конкурс на право заключения договора на благоустройство пляжа общего пользования, заняла его часть под причал и сезонную базу стоянки маломерных судов. Люди опасаются, что со временем этот участок огородят и перестанут пускать туда отдыхающих.
Местные жители считают, что люди могут отдыхать и без пляжных развлечений. Фото: Сергей Винник/РГ Местные жители считают, что люди могут отдыхать и без пляжных развлечений. Фото: Сергей Винник/РГ
Местные жители считают, что люди могут отдыхать и без пляжных развлечений. Фото: Сергей Винник/РГ

Местные жители говорят, что в общем пользовании из 500 метров остался кусочек около 300, остальное сделали технической зоной. Они считают, что на таком маленьком пляже не нужны дополнительные развлечения, которые занимают лучшую его часть.

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Пользователь пляжной территории организовал техническую зону для размещения маломерных судов - катамаранов, катеров, "бананов". Здесь же расположен и понтон. И, по данным местных жителей, он собирается установить еще один.

Правда, глазомер людей подвел - судя по картам, длина "отчужденной" зоны не превышает 50-60 метров. И тем не менее граждане уже написали обращения в прокуратуру РК и главе Крыма Сергею Аксенову.

- Мы занимаемся благоустройством территории: уже заменили аварийное ограждение на набережной на новое, установили все необходимое оборудование для соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах, на пляже работают спасатели и врач, - сообщил директор фирмы "Буссоль" Александр Коваль. - Все мероприятия выполняются согласно плану благоустройства пляжа, а ведение там коммерческой деятельности - наше законное право, - говорит он.

При этом он подчеркнул, что территория базы-стоянки в технической зоне не превышает 40 метров. Александр Коваль также заверил, что опасения людей по поводу ограждения части пляжа напрасны. Никто этого делать не собирается.

В администрации "Буссоль" предполагают, что недовольство людей "подогрели" третьи лица, самовольно разместившие на пляже понтон. А потом им пришлось его убрать, так как установлен он был незаконно.

- У нас понтон установлен на законных основаниях, уже было две проверки, приезжала городская комиссия, нарушений найдено не было. Люди опасались, что будет больше одного понтона на пляже. Мы развеяли их опасения и пообещали, что лично будем следить за тем, чтобы понтон на пляже был только один, - говорит Александр Коваль.

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В администрации Судака ничего неправомерного в действиях "Буссоль" не увидели. "РГ" сообщили, что общая протяженность пляжа - 483 метра. На заседании комиссии по вопросам организации пляжного отдыха фирма "Буссоль" согласовала размещение сезонной базы-стоянки маломерных судов протяженностью 80 метров в технической зоне обслуживаемого пляжа.

"РГ" продолжит следить за ситуацией.

Тем временем

В Крыму установили размеры административных штрафов за использование пляжей без документов, отсутствие на месте спасателей и буйков. Теперь за использование пляжа без паспорта должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических - до 100 тысяч. Если на месте не окажется необходимого количества матросов-спасателей, то предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей для ИП, для юрлиц - до 30 тысяч. Штрафовать планируют и за отсутствие на спасателях спецформы, буйков в море и информационных стендов на суше.

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