В редакцию "РГ" обратились жители курортного поселка Новый Свет. Они возмущены тем, что фирма "Буссоль", выигравшая в этом году конкурс на право заключения договора на благоустройство пляжа общего пользования, заняла его часть под причал и сезонную базу стоянки маломерных судов. Люди опасаются, что со временем этот участок огородят и перестанут пускать туда отдыхающих.

Местные жители считают, что люди могут отдыхать и без пляжных развлечений. Фото: Сергей Винник/РГ

Местные жители говорят, что в общем пользовании из 500 метров остался кусочек около 300, остальное сделали технической зоной. Они считают, что на таком маленьком пляже не нужны дополнительные развлечения, которые занимают лучшую его часть.

Пользователь пляжной территории организовал техническую зону для размещения маломерных судов - катамаранов, катеров, "бананов". Здесь же расположен и понтон. И, по данным местных жителей, он собирается установить еще один.

Правда, глазомер людей подвел - судя по картам, длина "отчужденной" зоны не превышает 50-60 метров. И тем не менее граждане уже написали обращения в прокуратуру РК и главе Крыма Сергею Аксенову.

- Мы занимаемся благоустройством территории: уже заменили аварийное ограждение на набережной на новое, установили все необходимое оборудование для соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах, на пляже работают спасатели и врач, - сообщил директор фирмы "Буссоль" Александр Коваль. - Все мероприятия выполняются согласно плану благоустройства пляжа, а ведение там коммерческой деятельности - наше законное право, - говорит он.

При этом он подчеркнул, что территория базы-стоянки в технической зоне не превышает 40 метров. Александр Коваль также заверил, что опасения людей по поводу ограждения части пляжа напрасны. Никто этого делать не собирается.

В администрации "Буссоль" предполагают, что недовольство людей "подогрели" третьи лица, самовольно разместившие на пляже понтон. А потом им пришлось его убрать, так как установлен он был незаконно.

- У нас понтон установлен на законных основаниях, уже было две проверки, приезжала городская комиссия, нарушений найдено не было. Люди опасались, что будет больше одного понтона на пляже. Мы развеяли их опасения и пообещали, что лично будем следить за тем, чтобы понтон на пляже был только один, - говорит Александр Коваль.

В администрации Судака ничего неправомерного в действиях "Буссоль" не увидели. "РГ" сообщили, что общая протяженность пляжа - 483 метра. На заседании комиссии по вопросам организации пляжного отдыха фирма "Буссоль" согласовала размещение сезонной базы-стоянки маломерных судов протяженностью 80 метров в технической зоне обслуживаемого пляжа.

"РГ" продолжит следить за ситуацией.

Тем временем

В Крыму установили размеры административных штрафов за использование пляжей без документов, отсутствие на месте спасателей и буйков. Теперь за использование пляжа без паспорта должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических - до 100 тысяч. Если на месте не окажется необходимого количества матросов-спасателей, то предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей для ИП, для юрлиц - до 30 тысяч. Штрафовать планируют и за отсутствие на спасателях спецформы, буйков в море и информационных стендов на суше.