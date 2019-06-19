В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Решением суда военнослужащему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе судебного ведомства, инцидент произошел в полночь шестого апреля 2018 года на поляне Азау в КБР. Подсудимый приехал туда, чтобы в одном из кафе вместе с сослуживцем посмотреть телетрансляцию футбольного матча между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". После чего между ним и двумя местными жителями произошел конфликт.

Причиной спора, который перерос в драку, стало нежелание уроженцев Кабардино-Балкарии подвезти на автомобиле "Газель" офицера и его товарища до поляны Чегет. В результате владелец машины получил ножевое ранение, от которого скончался на месте.

Военнослужащий скрылся с места преступления, но позже был задержан. Первоначально уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые признали его виновным в совершении убийства.