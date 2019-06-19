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19.06.2019 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кубани оштрафовали на 500 тысяч за ловлю креветок

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Темрюкский районный суд назначил местному жителю штраф в размере 500 тысяч рублей с взысканием причиненного ущерба за незаконную ловлю травяной креветки. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Как выяснилось, в районе косы Чушка Темрюкского района мужчина с помощью запрещенных средств добывал морской деликатес. Браконьера задержали сотрудники пограничной охраны. В этот момент в маломерном плавательном средстве типа "Темрючанка" проверяющие обнаружили травяной креветки на 250 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов").

Обвиняемый попытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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