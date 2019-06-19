Сразу три российских города появились в расписании рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в минувшем месяце. Впервые с Урала можно долететь без пересадок до Магадана, Воронежа, Нижнекамска.

Туристы из Поднебесной теперь все чаще летают в Европу через екатеринбургское Кольцово - так быстрее и дешевле. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Правда, авиапутешествие до Колымы займет девять часов, зато по пути можно выйти в Якутске. Благодаря новому рейсу стал неактуальным известный анекдот о том, как житель Магадана пытался добраться до Якутии, но для этого ему пришлось полсуток лететь до Москвы, там сеть на рейс до Якутска и двинуться обратно на восток. Но по пути испортилась погода, и самолет приземлился в том же Магадане. Как ни забавен анекдот, но в стране, по мнению экспертов, действительно нарушена воздушная связь между регионами, а для того чтобы ее наладить, необходимы немалые инвестиции в инфраструктуру аэропортов, поддержка компаний-перевозчиков и настойчивое желание региональных властей.

К нам на Колыму

Последнее как раз и доказывает история запуска авиасообщения между Магаданом и Екатеринбургом. Проект связывают с переездом на Колыму бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, который в прошлом году был назначен, а затем и выбран главой Магаданской области. Именно от него поступило предложение создать авиамост с Уралом. Первый рейс вылетел в конце мая со 191 пассажиром на борту.

- Ситуация типичная, когда в областное правительство обращаются руководители тех или иных субъектов РФ с просьбой наладить авиасообщение между регионами - пустить прямой авиарейс в Томск или Новосибирск. Но любой проект необходимо просчитывать. Представлять потенциальный пассажиропоток, перспективы его роста, возможность бюджетного субсидирования. И только тогда принимать решение, потому что авиакомпании убытки тоже не нужны, - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Только за нынешний год география полетов из екатеринбургского аэропорта расширилась на 10 российских городов и сейчас со столицей Урала напрямую связаны более 40 региональных центров страны, от Владивостока до Калининграда. И, судя по всему, тренд сохранится. На уральском меридиане в спор за право стать самым перспективным транспортным узлом готовы включиться и аэропорт Челябинска, который перестраивают перед проведением саммита ШОС, и воздушные ворота Уфы, давно наступающие на пятки Кольцово.

На чемоданах

Недавний скандал с застрявшим багажом в аэропорту Шереметьево вновь поднял проблему неправильной авиационной логистики в стране. Причем о необходимости перекраивания небесных маршрутов заговорили в федеральном минтрансе. Сейчас подавляющее большинство авиарейсов стыкуется в аэропортах российской столицы. Загруженность такая, что малейший технический сбой в обслуживании пассажиров (скажем, элементарная нехватка грузчиков) приводит к коллапсу. По мнению специалистов, это не только создает неудобство и излишнее напряжение, но и повышает риск авиакатастроф.

- Нигде в мире такого нет, чтобы львиная доля самолетов направлялась на столичный аэропорт, стыковалась там. Например, на Вашингтон приходится примерно 5-7 процентов всех рейсов в стране, тогда как на Москву - около 70 процентов, - утверждает заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, разработавший собственную стратегию развития региональной авиации в стране.

Среди городов, которым в его проекте уделяется особое место,- Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. По данным холдинга "Аэропорты регионов", в России десять региональных аэропортов, обслуживающих в год более двух миллионов пассажиров. Лидер по росту региональных перевозок - Ростов-на-Дону, где за прошлый год пассажиропоток увеличился в три раза, в Благовещенске цифры выросли вдвое. Воздушные ворота Екатеринбурга также расширились: пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 16 процентов (более четырех миллионов человек за год), на международных рейсах - на 8 процентов (свыше двух миллионов).

Свою козырную карту - географическое положение на границе Европы и Азии - уральские аэропорты готовы разыгрывать по-крупному. Помимо межрегионального в Кольцово активно наращивают международный трафик. Правда, официально статус хаба екатеринбургским воздушным воротам пока не присвоен.

- Но мы движемся в этом направлении и де факто Кольцово можно уже считать крупным международным транспортным узлом, - уверен Василий Старков.

Без иероглифов не обойтись

В международном терминале Кольцово китайский язык - второй по популярности после английского. Иероглифами дублируется вся информация - от указательных табличек до сообщений на электронных табло.

Первый прямой рейс из Екатеринбурга в Пекин состоялся в 2009 году. "Открыла" Китай базирующаяся в Кольцово авиакомпания "Уральские авиалинии". За десять лет это направление только укрепилось, поток вырос в 28 раз и в 2018-м превысил знаковую цифру - за год перевезено четверть миллиона пассажиров. Одна из составляющих популярности рейсов через Кольцово - возможность без проблем пересесть на лайнеры, летающие в европейские города: Прагу, Рим, Париж, Барселону... Стыковочные рейсы из Китая в Европу запущены в марте 2019 года, и тогда же было заявлено, что екатеринбургский аэропорт имеет отличные перспективы превращения в международный хаб.

- Сейчас на Китай приходится около 30 процентов регулярных международных рейсов. Популярность аэропорта Екатеринбурга у пассажиров из Поднебесной растет. Он привлекателен тем, что открывает самый короткий путь в Европу. В то время как аэропорты московского узла перегружены, особенно в летний сезон, Кольцово не переполнен пассажирами. И, что самое главное, трансферная схема хорошо организована благодаря таможенным, пограничным и прочим службам аэропорта, - говорит пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

Для того чтобы завоевать международный рынок трансферных перелетов, уральцы действительно сделали немало. Учитываются даже такие мелочи, как пристрастие китайцев к чаю: во время перелета им позволяют пополнять маленькие термосы кипятком для заварки свежего напитка. А в случае небольшой задержки рейса из Поднебесной стыковочный рейс ждет запаздывающих пассажиров. Это роскошь для большой авиации, но путешественники с Востока на трансферных рейсах составляют до 70 процентов пассажиров.

У "Аэрофлота" в прошлом году также была задумка перестроить екатеринбургское Кольцово и челябинское Баландино под свои стыковочные рейсы с востока на запад. Но осенью 2018-го авиакомпания объявила, что свой международный хаб будет развивать в Красноярске, а уральские аэропорты использовать для трансфера внутри страны.

Несмотря на пересекающиеся маршруты, эксперты уверены, что тесно компаниям в российском небе не будет, а особое географическое положение скажется и на имидже, и на экономической эффективности региональных аэропортов.