Екатеринбургский ТЮЗ заставил зрителя пройти путь Раскольникова

730 шагов должен пройти Родион Раскольников от своего дома до квартиры старухи-процентщицы. Исполнитель роли Раскольникова Никита Кулешов проходит эти роковые шаги по улицам Петербурга, который самым удивительным образом вместе с домами, кабаками и храмами, мостами, фонарями и скамейками уместился на малой сцене театра.

Этот серый мрачный Петербург, созданный великолепной фантазией художника-сценографа Анны Томчински, своевольно отрицая занавес и превращая сцену в портал, шагнул в зал, втянул в себя зрителей и заставил участвовать в действии.

Когда в самом начале актеры (действующие лица!) выходят и несколько секунд в полном молчании всматриваются в зрительный зал, это ощущение усиливается. Не только мы смотрим на героев Достоевского, для начала оценивая одежду, прически, выражение лиц - они тоже изучают нас, мы в одной лодке. Такое начало спектакля, глаза в глаза, вызывает мгновенную зрительскую приязнь: как-то сразу понимаешь, что режиссер-постановщик Григорий Лифанов не будет переворачивать так и сяк классический роман, мучительно вытряхивая их него некие новые, до сих пор никем не увиденные смыслы.

И в самом деле, это спектакль по Достоевскому, с сохранением текста и смысла, на который учитель литературы может смело приводить своих старшеклассников. Если они не читали роман и не собираются этого делать впредь (увы, я не идеалистка), то все равно самое общее, и - принципиально важно - неискаженное впечатление о Раскольникове, Мармеладовых и Порфирии Петровиче они получат. Свою просветительскую миссию в данном случае театр выполнил блестяще.

Но не надо думать, что "730 шагов" - добросовестная иллюстрация. Ни в коей мере. При непоказном уважении к классическому материалу, Лифанов рассказывает историю актуальным языком и современными средствами, наполняет живым дыханием. Из глубины сцены на героев (и зрителей) смотрят иконописные лики, но иконостас перерезан световыми линиями, то ли разбит, то ли перечеркнут, и Христа на нем нет. Неожиданно звучат казачьи песни и старинные романсы в обработке композитора Александра Жемчужникова. Совсем не стара и полна сил процентщица, которой в романе около сорока, вдруг настоящим действующим лицом, со своей историей, становится Лизавета, убитая Раскольниковым "заодно" с сестрой. И сам Родион в исполнении 22-летнего Кулешова, возможно, станет открытием для многих, ведь редко кто помнит, что в романе Раскольников был всего на год старше. Сразу становится живым и симпатичным хлопотун Разумихин (Данила Кондратенко), невероятно трогательна и узнаваема Пульхерия Александровна, мать Родиона (Марина Егошина). И, конечно же, искуситель Порфирий Петрович - ожидаемо великолепная работа заслуженного артиста России Олега Гетце, которого можно "упрекнуть" лишь в одном - он играет настолько мощнее и виртуознее своего юного партнера, что в некоторых сценах это неравенство бросается в глаза. Но по премьере не судят. Этот спектакль явно ждет долгая сценическая жизнь и интерес зрителей, так что - до встречи в новом сезоне.

Кстати о нем. "Он будет для театра юбилейным, девяностым, - рассказала директор театра Евгения Умникова. - И начнется уже 6 сентября Всероссийским фестивалем "Реальный театр". В планах юбилейного сезона - "Прощание в июне" по пьесе Вампилова (будет ставить Григорий Лифанов), "Тимур и его команда" Гайдара (режиссер Павел Пронин), "Собачье сердце" Булгакова и "Ужасные дети" Кокто. А через несколько дней театр уезжает на гастроли в Севастополь, где в рамках проекта "Дни Екатеринбурга в Севастополе" покажет крымчанам свои лучшие спектакли".