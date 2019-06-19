Новости

США готовы обсуждать с Турцией компенсацию за отказ от закупок С-400 21:16
В Минске открылась главная фан-зона Европейских игр 21:10
В Минтрансе уверены в выполнении показателей нацпроекта 20:58
В Госдуме назвали необъективными новые данные о крушении МН17 20:40
Видео: Саакашвили пробежал через фонтаны в Одессе 20:40
В Сети появилась видеосъемка обстрела Донецка украинскими силовиками 20:04
Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода 20:01
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой 19:50
На окраине Петербурга в кустах нашли новорожденную девочку 19:48
"Пожиратели плоти": названа новая опасность пляжного отдыха 19:40
В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу 19:37
"Фантомные терзания": Крым оценил возможный отказ Киева от полуострова 19:22
В Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции 19:16
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназом из Египта 19:15
Названы самые популярные в Москве мотоциклы 19:06
Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса 19:05
На Каспийской флотилии из-за аномальной жары объявили сиесту 19:05
В Астраханской области проверят организацию ЕГЭ после скандала с ручками 18:53
Покинувший СКА Патрик Херсли перешел в "Спартак" 18:40
Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продан за 162 тысячи евро 18:35
Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника" 18:30
Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах 18:30
В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма 18:29
Косачев рассказал, как Россия планирует восстанавливать свои права в ПАСЕ 18:25
Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках" 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 21:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расширили географию

Крупного поставщика тепла признали виновным в сговоре с экспертной организацией
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
Арбитражный суд Уральского округа признал компанию "Фортум" со штаб-квартирой в Хельсинки винов­ной в заключении антиконкурентного соглашении с российской фирмой "Промтехэкспертиза". Сговор поставщика энергоресурсов с экспертной организацией по промышленной безопасности выявили специалисты челябинского УФАС. Причем выводы челябинцев впоследствии тщательно проверили и подтвердили в центральном аппарате ФАС России.

Нашумевшая история началась в ноябре прошлого года, когда антимонопольщики выяснили, что к ранее заключенному договору об оказании услуг по проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух челябинских ТЭЦ энергетики и эксперты заключили шесть дополнительных соглашений.

- В результате изменился сам предмет договора, - пояснила представитель УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. - Его действие распространилось на теплоэлектростанции компании в Тюменской области и Няганскую ГРЭС в Югре. Естественно, поменялись объемы работ, сроки и, соответственно, стоимость самих услуг, которая выросла с 10 до 100 миллионов рублей. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить эти работы, возможно, и за меньшую сумму, были созданы препятствия к доступу на товарные рынки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале бизнес попал под суд из-за фото известного памятника

При этом энергокомпания периодически объявляла аукционы на выполнение работ по промэкспертизе. Заявки на участие в них подавали от трех до 10 экспертных организаций. Однако затем эти аукционы попросту отменялись, по всей видимости, для того чтобы оставить обслуживание объектов "проверенному партнеру", считают в УФАС.

Заинтересовавшись ситуацией, антимонопольщики начали расследование и провели ряд внезапных проверок, известных в сфере антимонопольного надзора как "рейды на рассвете". В результате удалось изучить содержание электронных носителей и бумажного документооборота обеих компаний, подтвердившее подозрения о соглашении, ограничивающем доступ к обслуживанию объектов "Фортума" в Югре, Челябинской и Тюменской областях.

Дополнительные соглашения заключались на протяжении двух лет - в 2015-2016-м. В 2017 году в адрес компаний были направлены предписания о прекращении совместных действий, нарушающих антимонопольное законодательство, однако они попытались обжаловать его в коллегии ФАС России. А когда, изучив обстоятельства дела, правомерность выводов о сговоре подтвердила и федеральная служба, представители "Промтехэкспертизы" обратились в арбитражный суд.

В суде они попытались доказать, что допсоглашения к основному договору допустимы и квалифицировать их как сговор нельзя. Просто одна компания предложила пересмотреть рамки прежнего договора, а вторая согласилась. Кто же отказывается от дополнительных объемов с гарантированной оплатой?

Вместе с тем факт сговора был последовательно установлен в Челябинском арбитражном суде, Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде и Уральском окружном арбитражном суде. Теперь обе компании ждут крупные штрафы.

"Фортум" уже выплатил в казну 1,1 миллиона рублей. Однако "Промтехэкспертиза" продолжает настаивать на своей невиновности и обжалует постановление о наложении штрафа.

Происшествия Правосудие Суд Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство ФАС УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом
"Фантомные терзания": Крым оценил возможный отказ Киева от полуострова
Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции