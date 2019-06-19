Арбитражный суд Уральского округа признал компанию "Фортум" со штаб-квартирой в Хельсинки винов­ной в заключении антиконкурентного соглашении с российской фирмой "Промтехэкспертиза". Сговор поставщика энергоресурсов с экспертной организацией по промышленной безопасности выявили специалисты челябинского УФАС. Причем выводы челябинцев впоследствии тщательно проверили и подтвердили в центральном аппарате ФАС России.

Нашумевшая история началась в ноябре прошлого года, когда антимонопольщики выяснили, что к ранее заключенному договору об оказании услуг по проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух челябинских ТЭЦ энергетики и эксперты заключили шесть дополнительных соглашений.

- В результате изменился сам предмет договора, - пояснила представитель УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. - Его действие распространилось на теплоэлектростанции компании в Тюменской области и Няганскую ГРЭС в Югре. Естественно, поменялись объемы работ, сроки и, соответственно, стоимость самих услуг, которая выросла с 10 до 100 миллионов рублей. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить эти работы, возможно, и за меньшую сумму, были созданы препятствия к доступу на товарные рынки.

При этом энергокомпания периодически объявляла аукционы на выполнение работ по промэкспертизе. Заявки на участие в них подавали от трех до 10 экспертных организаций. Однако затем эти аукционы попросту отменялись, по всей видимости, для того чтобы оставить обслуживание объектов "проверенному партнеру", считают в УФАС.

Заинтересовавшись ситуацией, антимонопольщики начали расследование и провели ряд внезапных проверок, известных в сфере антимонопольного надзора как "рейды на рассвете". В результате удалось изучить содержание электронных носителей и бумажного документооборота обеих компаний, подтвердившее подозрения о соглашении, ограничивающем доступ к обслуживанию объектов "Фортума" в Югре, Челябинской и Тюменской областях.

Дополнительные соглашения заключались на протяжении двух лет - в 2015-2016-м. В 2017 году в адрес компаний были направлены предписания о прекращении совместных действий, нарушающих антимонопольное законодательство, однако они попытались обжаловать его в коллегии ФАС России. А когда, изучив обстоятельства дела, правомерность выводов о сговоре подтвердила и федеральная служба, представители "Промтехэкспертизы" обратились в арбитражный суд.

В суде они попытались доказать, что допсоглашения к основному договору допустимы и квалифицировать их как сговор нельзя. Просто одна компания предложила пересмотреть рамки прежнего договора, а вторая согласилась. Кто же отказывается от дополнительных объемов с гарантированной оплатой?

Вместе с тем факт сговора был последовательно установлен в Челябинском арбитражном суде, Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде и Уральском окружном арбитражном суде. Теперь обе компании ждут крупные штрафы.

"Фортум" уже выплатил в казну 1,1 миллиона рублей. Однако "Промтехэкспертиза" продолжает настаивать на своей невиновности и обжалует постановление о наложении штрафа.