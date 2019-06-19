В Екатеринбурге появилась новая скульптура: у центрального входа во Дворец игровых видов спорта накануне торжественно открыли композицию "Уралочке" посвящается".

Художники изобразили волейболисток в движении - во время игрового эпизода. Рядом - легендарный Николай Карполь, тренирующий команду с 1969 года и по сей день.

Общая высота бронзовой скульптурной композиции - около шести метров, при этом высота каждой фигуры - по 2,5 метра.

"Уралочка" - это лучший волейбольный клуб в России. Девчонки просто молодцы! Такого тренера, как Николай Васильевич Карполь, в мире нет. Это человек-легенда, его знают все", - цитирует РИА Новости вдову первого президента России Наину Ельцину, которая вместе со спортсменами была на церемонии открытия.