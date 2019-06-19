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19.06.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Французские воздушные туристы впервые прилетели в Екатеринбург

Текст: Мария Гафурова
В Екатеринбурге приземлились 18 легких самолетов. Прилетевшие на них французских туристы участвуют в "Ралли Аэро Франс 2019". Они посетят главные городские достопримечательности и побывают на заводском Урале.

Международное воздушное ралли проводится с 1995 года. Участвовать в нем могут пилоты-любители на самолетах с размахом крыла не более 11 метров и максимальной взлетной массой не выше двух тонн. Маршруты проходят по территориям Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

В этом году Россия впервые появилась в списке стран, доступных для посещения. Всего туристам предлагается побывать в девяти городах. Помимо Екатеринбурга в этот список вошли Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Волгограда, Краснодара, Сочи. Как сообщает пресс-служба правительства Свердловской области, по замыслу организаторов, акция будет способствовать развитию международного авиационного туризма и сотрудничества.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Екатеринбург стал самой восточной точкой ралли. Гостей в аэропорту Кольцово встретил их соотечественник - генеральный консул Франции в Екатеринбурге Жан-Пьер Коффинье. Он отметил, что для многих участников акции столица Среднего Урала станет городом-открытием. "Пилоты, влюбленные в Россию, исполнили свою мечту. Что касается Урала, то многие из них думают, что - это, прежде всего, леса и природа. Мы планируем показать им Екатеринбург как город, стоявший у истоков российской промышленной революции, который и сегодня является ярким представителем промышленного мегаполиса", - рассказал Жан-Пьер Коффинье.

В рамках тура по Уралу гости посетят Плотинку, Исторический сквер и Водонапорную башню - сердце заводского Екатеринбурга - а также побывают в  других городах-заводах Свердловской области. А сами участники авиараллии вспомнили, что в эти же дни в прошлом году Екатеринбург встречал их на Чемпионате мира по футболу 2018. На матче 21 июня команда Франции обыграла сборную Перу со счетом 1:0.

Авиаралли стартовало 8 июня из французского города Кольмар. Екатеринбург стал четвертым российским городом, после Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, в котором  побывали авиаторы. Завтра утром они отправятся в Самару.

Стоит отметить, что французские пилоты - не единственные, кто выбрал Екатеринбурга как точку своего путешествия по России. Так, например, в мае в столице Среднего Урала побывали авиаторы, совершавшие кругосветку через Аляску на легкомоторных самолетах.

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