Двум компаниям придется заплатить штрафы за использование фотографии памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину: обладатель исключительных прав на изображение монумента скульптор Петр Чусовитин выиграл уже второй суд.

Поначалу екатеринбуржцы без восторга приняли памятник отцам-основателям, но со временем стали считать его частью городской среды. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Интересы творца в процессах представляет ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). Договор с Чусовитиным компания заключила в 2016 году, однако требовать от бизнеса компенсации за использование изображения начала только через два года.

- Ощущение, что они ждали чемпионата мира по футболу, когда, естественно, появится много сувенирной продукции, - считает главный редактор издательского дома "Фест-Хэнд" Ольга Чернова.

Ее компания стала первой, с кем судились правообладатели. Издателей оштрафовали на десять тысяч рублей за размещение фото памятника на страницах путеводителя по столице Урала.

Вторая фирма, попавшая под суд, - компания "Евразия", украсившая опасным изображением коробки шоколадных конфет. С нее суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей, хотя истец требовал 1,3 миллиона. К сожалению, получить комментарий у представителей этой компании не удалось.

- Если появился правообладатель с исключительными правами на изображение памятника, то нужно было как-то информировать общественность, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, - недоумевает Ольга Чернова.

Представитель УПРАВИС Егор Логинов прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" так: "Если вы видите на улице велосипед, вы же не берете его, чтобы покататься? То же самое и с изображением памятника". Прямо скажем, сравнение не самое удачное.

Как пояснили в администрации Екатеринбурга, памятник Татищеву и де Геннину создавали на бюджетные средства. Имущественным правом на монумент обладает муниципалитет, авторским - скульптор. Горожане же искренне полагают, что изваяния двух исторических деятелей, которые поначалу были объектом шуток из-за нереалистичного зеркального сходства персонажей, принадлежат Екатеринбургу - к ним за эти годы привыкли, они стали неотъемлемой частью городской среды. Оказывается, элементы общественного пространства тоже имеют хозяев - не тех, кто за ними ухаживает, а тех, кто специализируется на защите попранных прав.

- Права на большинство других памятников Екатеринбурга принадлежат городу, есть ведомственные монументы - в основном барельефы, стелы. Насчет частных памятников сказать сложно - мы не ведем их учет, - сообщили в мэрии.

Издательский дом "Фест-Хэнд" планирует подать апелляцию, но при этом зарекается публиковать фотографии памятников в своих путеводителях. А череда разбирательств из-за монумента Татищеву и де Геннину продолжается: теперь правообладатели судятся с проектом "Наш Урал", разместившим фото все того же памятника в своем путеводителе.