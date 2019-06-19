Новости

Видео: Саакашвили пробежал через фонтаны в Одессе 20:40
В Сети появилась видеосъемка обстрела Донецка украинскими силовиками 20:04
Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода 20:01
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой 19:50
На окраине Петербурга в кустах нашли новорожденную девочку 19:48
"Пожиратели плоти": названа новая опасность пляжного отдыха 19:40
В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу 19:37
"Фантомные терзания": Крым оценил возможный отказ Киева от полуострова 19:22
В Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции 19:16
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназом из Египта 19:15
Названы самые популярные в Москве мотоциклы 19:06
Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса 19:05
На Каспийской флотилии из-за аномальной жары объявили сиесту 19:05
В Астраханской области проверят организацию ЕГЭ после скандала с ручками 18:53
Покинувший СКА Патрик Херсли перешел в "Спартак" 18:40
Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продан за 162 тысячи евро 18:35
Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника" 18:30
Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах 18:30
В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма 18:29
Косачев рассказал, как Россия планирует восстанавливать свои права в ПАСЕ 18:25
Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках" 18:16
В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом 18:15
Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет 18:14
Дания ответила, какой вариант "Северного потока-2" считает наиболее приемлемым 18:10
Луис Энрике покинул сборную Испании 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Истцы забронзовели

Использование фото популярного памятника стало опасным для бизнеса
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
Двум компаниям придется заплатить штрафы за использование фотографии памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину: обладатель исключительных прав на изображение монумента скульптор Петр Чусовитин выиграл уже второй суд.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Поначалу екатеринбуржцы без восторга приняли памятник отцам-основателям, но со временем стали считать его частью городской среды. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Поначалу екатеринбуржцы без восторга приняли памятник отцам-основателям, но со временем стали считать его частью городской среды. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Интересы творца в процессах представляет ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). Договор с Чусовитиным компания заключила в 2016 году, однако требовать от бизнеса компенсации за использование изображения начала только через два года.

- Ощущение, что они ждали чемпионата мира по футболу, когда, естественно, появится много сувенирной продукции, - считает главный редактор издательского дома "Фест-Хэнд" Ольга Чернова.

Ее компания стала первой, с кем судились правообладатели. Издателей оштрафовали на десять тысяч рублей за размещение фото памятника на страницах путеводителя по столице Урала.

Вторая фирма, попавшая под суд, - компания "Евразия", украсившая опасным изображением коробки шоколадных конфет. С нее суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей, хотя истец требовал 1,3 миллиона. К сожалению, получить комментарий у представителей этой компании не удалось.

Фото: iStock
В России ужесточились правила открытия магазинов в жилых домах

- Если появился правообладатель с исключительными правами на изображение памятника, то нужно было как-то информировать общественность, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, - недоумевает Ольга Чернова.

Представитель УПРАВИС Егор Логинов прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" так: "Если вы видите на улице велосипед, вы же не берете его, чтобы покататься? То же самое и с изображением памятника". Прямо скажем, сравнение не самое удачное.

Как пояснили в администрации Екатеринбурга, памятник Татищеву и де Геннину создавали на бюджетные средства. Имущественным правом на монумент обладает муниципалитет, авторским - скульптор. Горожане же искренне полагают, что изваяния двух исторических деятелей, которые поначалу были объектом шуток из-за нереалистичного зеркального сходства персонажей, принадлежат Екатеринбургу - к ним за эти годы привыкли, они стали неотъемлемой частью городской среды. Оказывается, элементы общественного пространства тоже имеют хозяев - не тех, кто за ними ухаживает, а тех, кто специализируется на защите попранных прав.

- Права на большинство других памятников Екатеринбурга принадлежат городу, есть ведомственные монументы - в основном барельефы, стелы. Насчет частных памятников сказать сложно - мы не ведем их учет, - сообщили в мэрии.

Издательский дом "Фест-Хэнд" планирует подать апелляцию, но при этом зарекается публиковать фотографии памятников в своих путеводителях. А череда разбирательств из-за монумента Татищеву и де Геннину продолжается: теперь правообладатели судятся с проектом "Наш Урал", разместившим фото все того же памятника в своем путеводителе.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом
"Фантомные терзания": Крым оценил возможный отказ Киева от полуострова
Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции