На Урале загорелся военный склад

В Ревде загорелся склад на территории воинской части.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округе, на отдельно стоящем складском здании задымилась кровля. В результате инцидента никто не пострадал. На ликвидацию задымления были брошены пожарные расчеты воинской части.

На данный момент идет проливка помещения. По информации, полученной от военных, на складе нет боеприпасов и взрывчатых веществ.

Меж тем агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора сообщает, что на складе хранились дымовые шашки.