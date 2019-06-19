По сравнению с предыдущим этапом в итальянской Перудже в нашей команде замен не произошло. Снова играем аж с тремя связующими в составе - капитаном Евгенией Старцевой, воспитанницей "Уралочки" Татьяной Романовой и совсем юной Полиной Матвеевой, которая еще ни одного матча в Суперлиге не провела.
С американками сражались на равных только в первом сете. Следующие две партии откровенно огорчили более шести тысяч болельщиков, заполнивших трибуны Дворца игровых видов спорта "Уралочка". Сборная США под началом Карча Кирая, единственного в мире олимпийского чемпиона и по пляжному волейболу, и по классическому варианту игры, была на голову сильнее во всех технических и тактических компонентах.
Еще перед стартом уральского этапа наставник нашей сборной Вадим Панков объяснил, почему в Лиге наций от нашей команды не стоило ждать серьезных достижений: "Задача выхода в "Финал шести" наций была желанной, но невыполнимой для нас в сезоне-2019. Попасть в топ-6 без основных игроков невозможно. Связующая Евгения Старцева только начала играть, другие опытные девушки лишь недавно присоединились к команде. В этом сезоне делаем ставку на выздоровление лидеров, на приобретение молодыми опыта. На данный момент явно отстаем от многих сборных в понимании игры, в скорости".
Напомним, кого из ключевых исполнителей сейчас в национальной дружине нет, но они должны выступить на августовском домашнем олимпийском отборе в Калининграде: диагональная Наталия Гончарова, доигровщик Татьяна Кошелева, блокирующие Ирина Фетисова и Ирина Королева (Заряжко). С ними игра и результат должны быть совсем другими.
Тем временем в Екатеринбурге в день старта этапа Лиги наций на площади перед Дворцом спорта состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной легендарной женской команде "Уралочка" и ее многолетнему наставнику, мэтру тренерского цеха Николаю Карполю. Несколько отлитых в бронзе волейболисток замерли в игровых позициях, рядом с ними фигура тренера, за которым явственно угадывается Карполь.
В среду вечером россиянки встречались с Таиландом. Результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".