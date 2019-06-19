Женская сборная России, руководимая Вадимом Панковым, начала домашний этап последней, пятой игровой недели предварительного раунда Лиги наций в Екатеринбурге с поражения от действующего обладателя трофея команды США - 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

По сравнению с предыдущим этапом в итальянской Перудже в нашей команде замен не произошло. Снова играем аж с тремя связующими в составе - капитаном Евгенией Старцевой, воспитанницей "Уралочки" Татьяной Романовой и совсем юной Полиной Матвеевой, которая еще ни одного матча в Суперлиге не провела.

С американками сражались на равных только в первом сете. Следующие две партии откровенно огорчили более шести тысяч болельщиков, заполнивших трибуны Дворца игровых видов спорта "Уралочка". Сборная США под началом Карча Кирая, единственного в мире олимпийского чемпиона и по пляжному волейболу, и по классическому варианту игры, была на голову сильнее во всех технических и тактических компонентах.

Еще перед стартом уральского этапа наставник нашей сборной Вадим Панков объяснил, почему в Лиге наций от нашей команды не стоило ждать серьезных достижений: "Задача выхода в "Финал шести" наций была желанной, но невыполнимой для нас в сезоне-2019. Попасть в топ-6 без основных игроков невозможно. Связующая Евгения Старцева только начала играть, другие опытные девушки лишь недавно присоединились к команде. В этом сезоне делаем ставку на выздоровление лидеров, на приобретение молодыми опыта. На данный момент явно отстаем от многих сборных в понимании игры, в скорости".

Напомним, кого из ключевых исполнителей сейчас в национальной дружине нет, но они должны выступить на августовском домашнем олимпийском отборе в Калининграде: диагональная Наталия Гончарова, доигровщик Татьяна Кошелева, блокирующие Ирина Фетисова и Ирина Королева (Заряжко). С ними игра и результат должны быть совсем другими.

В "Финале шести" Лиги наций выступят хозяин турнира Китай, Италия, США, Бразилия, Турция и Польша

Тем временем в Екатеринбурге в день старта этапа Лиги наций на площади перед Дворцом спорта состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной легендарной женской команде "Уралочка" и ее многолетнему наставнику, мэтру тренерского цеха Николаю Карполю. Несколько отлитых в бронзе волейболисток замерли в игровых позициях, рядом с ними фигура тренера, за которым явственно угадывается Карполь.

В среду вечером россиянки встречались с Таиландом. Результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".