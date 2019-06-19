СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Следственный комитет Свердловской области начал проверку после видеообращения жителей Асбеста, адресованного президенту России. Обитатели двух домов по улице 8 Марта сообщили об их аварийном состоянии и нежелании местных властей переселить людей.

"Дома были признаны аварийными несколько лет назад. Несмотря на это, сроки расселения постоянно переносятся. В домах, среди жильцов которых есть и дети, протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, нет нормального водоснабжение", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Все это, полагают следователей, может сигнализировать о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих прямых обязанностей. Таких, как содержание жилого фонда, меры по переселению людей из непригодных для жизни зданий.

"Устанавливаются обстоятельства сложившейся ситуации, по итогам проверки будет дана объективная правовая оценка и принято решение", - передает СК.

Напомним, "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится уже завтра. На нее уже поступило более миллиона вопросов от россиян. Большинство из них связаны медициной, ЖКХ, образованием.