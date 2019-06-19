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19.06.2019 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За яму на дороге

Дорожникам придется компенсировать ущерб пострадавшему в аварии мотоциклисту
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
Почти 700 тысяч рублей придется заплатить дорожной службе, занимавшейся ремонтом улицы Токарей в Екатеринбурге: организация неверно расставила предупреждающие о работах знаки, из-за чего в аварию попал мотоциклист.

ДТП случилось в сентябре 2017 года. Рабочие трес­та "Уралтрансспецстрой" сняли асфальтобетонное покрытие на участке размером три на одиннадцать мет­ров: на дорожном полотне образовался перепад высот глубиной десять сантиметров. Именно там байкер Михаил, наехав на препятствие, разбил свой мотоцикл Harley Davidson и сам получил травмы.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Пострадавший подал иск в Кировский районный суд, где потребовал возместить ему стоимость запчастей, необходимых для восстановления недешевого мотоцикла, компенсировать затраты на лечение, моральный вред, а также стоимость сломанного шлема, телефона и испорченных перчаток - итого более 800 тысяч рублей. Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с подрядной организации 688,5 тысячи.

Ответчик попытался оспорить решение, утверждая, что свои обязанности по обеспечению безопасности движения исполнил надлежащим образом, а мотоциклист, вероятно, ехал с превышением скорости. Однако суд второй инстанции согласился с доводами коллег и оставил решение в силе. "В действиях водителя состав административного правонарушения отсутствовал. С технической точки зрения причиной дорожно-транспортного происшествия стали неудовлетворительные дорожные условия", - заключили в областном суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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