На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа утвердили план повышения эффективности использования бюджетных средств. Оптимизация расходов местных бюджетов и привлечение в них дополнительных средств является для субъектов РФ одной из важнейших задач. Что может сделать для этого общественность?

- Прежде всего мы хотим обратить внимание на повышение стоимости строительства и определить начальную стоимость объектов, установив двойной контроль - со стороны органов местной власти и общественного совета. Сейчас в муниципалитетах строительство ведется довольно активно, и нам важно понять, какие объекты там необходимы, оценить затраты на их возведение и эксплуатацию, - говорит исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований ХМАО-Югры" Юрий Манчевский.

Он подчеркивает, что ключевое направление - сделать деятельность органов исполнительной власти более прозрачной. Для этого, по словам эксперта, два раза в год общественный совет будет проводить мониторинг эффективности использования бюджетных средств.

Еще одна приоритетная задача - определить полномочия органов местного самоуправления. Их обязанности, конечно, регламентирует 131-й Федеральный закон, однако существуют и подзаконные акты, которые пополняют список полномочий местных властей, а значит, на них должны быть предусмотрены бюджетные расходы. Вот для этого и следует провести ревизию обязанностей муниципалитетов.

Данную проблему представители Югры уже поднимали на Общероссийском конгрессе муниципальных образований. Принятие нормативно-правовых актов на уровне регионального правительства также станет частью разработанного документа, отмечает Вера Дюдина, директор департамента финансов и замгубернатора Югры. Помимо прочего он включит мероприятия по оценке механизмов управления госимуществом, налоговых расходов и реализуемых госпроектов.