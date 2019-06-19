В Ханты-Мансийском автономном округе запустили крауд-проект "Развитие креативной экономики Югры". Его цель - максимально развить в регионе производственный сектор, не связанный с добычей нефти и газа.

Проект необычен подходом: crowd в переводе с английского - "толпа", а в творческой обработке это означает, что идеи для реализации может предложить любой югорчанин. На портале "Открытый регион" сейчас идет сбор предложений. Как сообщили в правительстве Югры, внести их жители округа могут до 20 июня. Собранная информация поможет специалистам разработать механизмы государственной поддержки "креативного бизнеса". 22-23 июня пройдет обсуждение итоговых предложений. Самые жизнеспособные войдут в законопроект, который в августе рассмотрит региональное правительство. Одновременно будет сформирован проектный офис для создания креативного кластера Югры.

Предлагать идеи и участвовать в обсуждении проекта призвала жителей региона на своей странице в инстаграме губернатор Наталья Комарова: "Когда достигнем успеха, поделимся идеями и с другими регионами".

Отметим, сегодня Югра лидирует в России по добыче нефти, занимает второе место после Ямала по добыче газа. На территории округа почти 500 месторождений углеводородов, добыча которых занимает львиную долю в структуре региональной экономики. Уйти от монопрофильности необходимо, и власти региона готовы для этого рассмотреть самые смелые идеи.

Какие альтернативные направления можно развивать? В округе добывается россыпное золото (прогнозные запасы превышают 216 тонн), жильный кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, проявления бокситов и другие богатства недр. Кроме того, власти делают ставку на развитие IT-технологий. Активно вкладывают силы и средства в туризм, включая этнический. Можно, к примеру, купить тур и недельку-другую пожить в чуме - кататься на оленях и наслаждаться экологически чистой пищей из рыбы и оленины. Особенно активно развивается отрасль, связанная с производством продуктов из местных рыбы, оленины, грибов, ягод, орехов. При этом упор делается не на заготовку сырья, а на его глубокую переработку на территории округа.

Но все это вместе взятое, как признают власти Югры, пока ничтожно мало по сравнению со вкладом ТЭК. Но ведь даже самые богатые запасы имеют свойство когда-то заканчиваться, а значит, задумываться о будущем нужно сейчас.

Кстати

В Югре объявлен очередной конкурс на предоставление грантов для реализации бизнес-проектов коренных малочисленных народов Севера. Его участниками могут стать общины, ведущие традиционное хозяйствование. Так, предусматривается помощь на развитие оленеводства и обустройство частного оленеводческого хозяйства в размере 2,5 миллиона рублей, на заготовку, хранение и транспортировку продукции (3,8 миллиона) и на ее переработку (2,5 миллиона).