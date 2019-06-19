Новости

В Сети появилась видеосъемка обстрела Донецка украинскими силовиками 20:04
Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода 20:01
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой 19:50
На окраине Петербурга в кустах нашли новорожденную девочку 19:48
"Пожиратели плоти": названа новая опасность пляжного отдыха 19:40
В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу 19:37
В Крыму объяснили слова Порошенко о возможном отказе от Крыма 19:22
В Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции 19:16
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта 19:15
Названы самые популярные в Москве мотоциклы 19:06
Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса 19:05
На Каспийской флотилии из-за аномальной жары объявили сиесту 19:05
В Астраханской области проверят организацию ЕГЭ после скандала с ручками 18:53
Покинувший СКА Патрик Херсли перешел в "Спартак" 18:40
Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продан за 162 тысячи евро 18:35
Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника" 18:30
Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах 18:30
В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма 18:29
Косачев рассказал, как Россия планирует восстанавливать свои права в ПАСЕ 18:25
Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках" 18:16
В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом 18:15
Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет 18:14
Дания ответила, какой вариант "Северного потока-2" считает наиболее приемлемым 18:10
Луис Энрике покинул сборную Испании 17:56
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 19:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нефть когда-то закончится

Югорчане предложат идеи для развития креативной экономики
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
В Ханты-Мансийском автономном округе запустили крауд-проект "Развитие креативной экономики Югры". Его цель - максимально развить в регионе производственный сектор, не связанный с добычей нефти и газа.

Проект необычен подходом: crowd в переводе с английского - "толпа", а в творческой обработке это означает, что идеи для реализации может предложить любой югорчанин. На портале "Открытый регион" сейчас идет сбор предложений. Как сообщили в правительстве Югры, внести их жители округа могут до 20 июня. Собранная информация поможет специалистам разработать механизмы государственной поддержки "креативного бизнеса". 22-23 июня пройдет обсуждение итоговых предложений. Самые жизнеспособные войдут в законопроект, который в августе рассмотрит региональное правительство. Одновременно будет сформирован проектный офис для создания креативного кластера Югры.

Предлагать идеи и участвовать в обсуждении проекта призвала жителей региона на своей странице в инстаграме губернатор Наталья Комарова: "Когда достигнем успеха, поделимся идеями и с другими регионами".

Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения

Отметим, сегодня Югра лидирует в России по добыче нефти, занимает второе место после Ямала по добыче газа. На территории округа почти 500 месторождений углеводородов, добыча которых занимает львиную долю в структуре региональной экономики. Уйти от монопрофильности необходимо, и власти региона готовы для этого рассмотреть самые смелые идеи.

Какие альтернативные направления можно развивать? В округе добывается россыпное золото (прогнозные запасы превышают 216 тонн), жильный кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, проявления бокситов и другие богатства недр. Кроме того, власти делают ставку на развитие IT-технологий. Активно вкладывают силы и средства в туризм, включая этнический. Можно, к примеру, купить тур и недельку-другую пожить в чуме - кататься на оленях и наслаждаться экологически чистой пищей из рыбы и оленины. Особенно активно развивается отрасль, связанная с производством продуктов из местных рыбы, оленины, грибов, ягод, орехов. При этом упор делается не на заготовку сырья, а на его глубокую переработку на территории округа.

Но все это вместе взятое, как признают власти Югры, пока ничтожно мало по сравнению со вкладом ТЭК. Но ведь даже самые богатые запасы имеют свойство когда-то заканчиваться, а значит, задумываться о будущем нужно сейчас.

Кстати

В Югре объявлен очередной конкурс на предоставление грантов для реализации бизнес-проектов коренных малочисленных народов Севера. Его участниками могут стать общины, ведущие традиционное хозяйствование. Так, предусматривается помощь на развитие оленеводства и обустройство частного оленеводческого хозяйства в размере 2,5 миллиона рублей, на заготовку, хранение и транспортировку продукции (3,8 миллиона) и на ее переработку (2,5 миллиона).

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Инновации Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом
В Крыму объяснили слова Порошенко о возможном отказе от Крыма
Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"