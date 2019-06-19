Браконьерство на вод­ных объектах Югры становится серьезной причиной сокращения популяции редких видов рыб. Ежегодно инспекторы составляют более тысячи протоколов о нарушениях в этой сфере, львиная доля которых, по словам экспертов, несоблюдение правил рыболовства.

Недавно Минсельхоз РФ ввел новые ограничения на добычу рыбы в Западно-Сибир­ском рыбохозяйственном бассейне, чтобы снизить незаконный вылов биоресурсов.

- В последние десятилетия на водных объектах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна сократилась популяция ценных и особо ценных видов водных биоресурсов - сиговых и осетровых, например, осетра сибирского, занесенного в Красную книгу. Новые правила помогут сохранить уникальную аквакультуру, - поясняет Руслан Романчук, начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре.

Многие ограничения коснулись рыболовства на реке Обь, ведь именно по ней поднимается на нерест основное стадо муксуна и совершают миграцию сибирский осетр, стерлядь и нельма. Во время такого подъема рыбы - с 15 августа по 15 сентября - промышленникам запрещается использовать сплавные сети, которые растягиваются между лодками и захватывают речных обитателей, плывущих по течению. Это орудие лова чаще всего и применяют браконьеры.

Научное сообщество высчитало оптимальный размер ячеек - расстояние между узлами рыболовной сети, позволяющее ограничить вылов рыб, идущих на нерест. Теперь на Оби и Иртыше разрешается пользоваться сплавными сетями с ячейкой не более 50 миллиметров. Эксперты уверены, что благодаря новым правилам предприятия перейдут к орудиям рыболовства, наносящим меньший вред рыбе: речному неводу, ставной сети.

- Для рыболовов-любителей ввели норму по обязательному обозначению орудия добычи с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о владельце. Рыбаку разрешено использовать лишь одну ставную сеть длиной 25 метров, которая должна быть сделана из капрона. Кстати, эти правила разрабатывались при участии и самих рыбаков, чтобы уменьшить число нарушений, - добавляет Романчук.

Напомним, ставная сеть - неподвижная, которая крепится ко дну, - является общим орудием рыболовства. Сплавные же сети по закону применяют только в промышленном и традиционном рыболовстве, осуществляемом коренными малочисленными народами Севера. При этом предприятия обязаны предоставлять в территориальные органы Росрыболовства сведения о количестве выловленной рыбы.

Ну а участникам любительской и спортивной ловли нужно иметь специальное разрешение- так называемую путевку, в которой указывается, сколько рыбы можно выловить, где и с помощью какого орудия добычи. Максимальный объем суточной нормы вылова в ХМАО равен 30 килограммам. По каждому виду ценной рыбы свои ограничения: тугун и хариус - по три килограмма, язь, щука, налим, судак (суммарно) - 10, окунь, плотва, елец, карась (суммарно) - 30 килограммов.

Справка "РГ"

В ХМАО запретными для добычи видами водных биоресурсов стали осетр сибирский, нельма, муксун и таймень повсеместно, хариус - в реках Казым, Назым, Большой Атлым, пелядь (сырок) - в озерах Ендра, Долгий сор, Айтор, Энетор. Рыбак, поймавший такую рыбу, обязан ее отпустить.