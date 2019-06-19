В Каменске-Уральском собака спасла семью во время пожара и сбежала

В Каменске-Уральском собака спасла семью во время пожара. Питомец разбудил хозяев лаем после того, как загорелся их дом.

Как сообщает МЧС по Свердловской области, пожар произошел рано утром в одном из частных жилых домов на улице 1-й Набережной. По предварительным данным, возгорание началось с надворных построек, после чего огонь перекинулся на жилое здание. Пожар охватил площадь в 230 квадратных метров.

В этот момент в доме находилась семья: двое взрослых и четверо детей. Их разбудила собака - среднеазиатская овчарка - которая громко лаяла и стучала в окно. Благодаря своему питомцу, хозяева смогли вовремя покинуть дом и сообщить о пожаре в МЧС.

Звонок в пожарно-спасательную службу поступил в 4:07 утра. Из-за того, что водоемы находились достаточно далеко от дома, спасателям пришлось подвозить воду из гидранта в 1,5 километрах от места. С огнем удалось справиться за полчаса. К семи утра пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Администрация муниципального образования разместила погорельцев в местном санатории.

Спасшая семью собака сбежала с места пожара. Где она сейчас - неизвестно.