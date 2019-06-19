Руководители ряда потребительских газовых кооперативов в Курганской области заявили: их незаконно вынуждают безвозмездно передавать построенные ими газопроводы специализированной организации. Газовики, в свою очередь, утверждают, что не нарушают закон и приглашают кооператоров к взаимодействию. Власти в конфликт не вмешиваются.

Особенность Курганской области в том, что внутренними газораспределительными сетями здесь, помимо специализированной организации, владеют еще и потребительские газовые кооперативы (ПГК). Это активные добровольные объединения граждан, готовых вложить собственные средства, чтобы ускорить газификацию своих домов или дачных поселков. В регионе насчитывается около двухсот таких объединений, правда, их создатели предрекают, что скоро ПГК станет гораздо меньше, если вообще не исчезнут.

Напомним, в 2013 году правительство РФ утвердило правила техприсоединения объектов капстроительства к сетям газораспределения (постановление № 1314), согласно которым все работы по подключению к газовой трубе должна выполнять специализированная организация. Местная газораспределительная компания, по словам глав кооперативов, вспомнила об этом только в 2017 году и решила установить свои правила игры. Разгорелся конфликт, который не исчерпан до сих пор.

- Все председатели газовых кооперативов получили вот такие "письма счастья", - показывает стандартный лист глава ПГК Александр Стражков. - Газовики предлагают нам заключить договор безвозмездного пользования имуществом, то есть передать им бесплатно сети, построенные за счет паевых взносов членов кооператива. Извините, но в постановлении правительства об этом ничего не говорится.

Кооператив Стражкова занимается газификацией садоводческого товарищества. В отличие от населенных пунктов, где львиную долю расходов на строительство газопровода берут на себя бюджеты всех уровней, садоводы прокладывают трубу полностью за свой счет. Сами ищут организацию, которая выполнит геодезические, проектные и строительные работы, проведет экспертизу. Все затраты на строительство делят поровну между членами кооператива. Сейчас работа остановилась: по словам Стражкова, техусловия на подключение им не выдают.

- Газовики установили свой тариф за подвод трубы - 66 тысяч рублей за 200 метров, - поясняет он. - Откуда такая сумма? И почему именно за 200, а не за 5 или 10 метров?

Ситуацию усугубляет то, что многие кооперативы еще не рассчитались с подрядчиками: как правило, всю сумму сразу на газопровод собрать не удается. Но строители обычно соглашаются работать в рассрочку. Когда появляются новые члены ПГК, их взносы идут на погашение долга.

- Если безвозмездно передать газопровод, кто будет выплачивать долг? - задается вопросом Николай Заев. - Строители же свою работу сделали и справедливо требуют расчет. Суммы немаленькие.

Взыскать долг через суд с кооперативов будет проблематично: газопроводы не сданы в эксплуатацию, не зарегистрированы и не являются собственностью ПГК. Чтобы оформить их в собственность, нужно пройти все положенные процедуры, начиная с оформления земельного участка, публичных слушаний, постановки на кадастровый учет, тогда как на момент начала строительства имелось только разрешение от муниципалитета.

- Кооперативы жалуются, что мы якобы отбираем у них хлеб. Ничего подобного. Вышло постановление правительства - мы его исполняем, - говорит гендиректор газораспределительной компании Олег Попов. - В Курганской области 188 газовых кооперативов, 103 из них уже заключили с нами договоры на безвозмездное пользование, 15 - на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание. Что такое договор на безвозмездное пользование? Это когда мы не берем с кооперативов деньги за обслуживание газопроводов, но и не отправляем к ним новых потребителей за получением согласия на подключение, сами газифицируем - строим подвод и врезаемся в сети кооператива.

Олег Попов также рассказал, из чего складывается тариф - те самые 66 тысяч рублей (утвержденный, кстати, департаментом госрегулирования, цен и тарифов Курганской области). В этой сумме 11 тысяч составляет НДС (20 процентов), столько же - налог на прибыль, 22 тысячи - госпошлина за регистрацию права собственности в Росреестре, 14 тысяч - регистрация земельного участка, кадастровые работы и оформление охранной зоны. Самой газораспределительной организации за работу остается 8 тысяч 116 рублей. Ну а 200 метров - средняя длина трубы, она не влияет на стоимость. Даже если будет один метр, все равно придется платить 66 тысяч.

По мнению топ-менеджера, кооперативы, безусловно, сыграли положительную роль в деле газификации области, но в их работе было два больших минуса. Во-первых, плата за подключение не регулировалась государством, а надзорные ведомства не могли ее проверить. Ее просто устанавливали на общем собрании. Во-вторых, построенные ими газопроводы не регистрировались, право собственности на них не оформлено, соответственно, не платились налоги. Новые правила должны исправить ситуацию.

К сожалению, выяснить позицию властей по поводу конфликта, который может повлиять на темпы газификации, не удалось. В администрации Кургана заявили, что вопрос вне их компетенции, а региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ на запрос "Российской газеты" вообще не ответил.

Между тем в спор между кооперативами и газораспределительной организацией вовлечено очень много народу. Тысячи жителей Зауралья состоят в газовых объединениях, сдали деньги в надежде дождаться когда-нибудь подключения к голубому топливу. Курганская область пока газифицирована лишь наполовину (51 процент), тогда как в среднем по России эта цифра составляет 68,7 процента. •

Тем временем

На запрос "РГ" в Уральском управлении Ростехнадзора сообщили, что газовый кооператив вправе самостоятельно эксплуатировать сети, но при условии соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности, выполнения всего комплекса мероприятий, включая мониторинг, техобслуживание, а также ремонт сетей, то есть содержать их в исправном и безопасном состоянии.