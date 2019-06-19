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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Киоскеру дайте слово

Ежемесячно в бюджет Екатеринбурга от владельцев палаток и павильонов только в виде налогов поступает около 19 миллионов рублей
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
Владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге от отчаяния решили просить защиты у главы государства: 120 владельцев киосков поставили подписи под обращением к президенту, чтобы защитить право на предпринимательскую деятельность. Запланированное администрацией города сокращение НТО в три раза киоскеры считают незаконным. Местные власти наконец их выслушали.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Киоски, построенные по утвержденному мэрией эскизу к ЧМ по футболу год назад, тоже попадут под снос. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Киоски, построенные по утвержденному мэрией эскизу к ЧМ по футболу год назад, тоже попадут под снос. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Никогда еще не было встреч на таком высоком уровне", - удивляются предприниматели. В один день они встретились с вице-губернатором, главой Екатеринбурга и городскими чиновниками, отвечающими за товарный рынок. Почти часовые совещания в облправительстве и мэрии дали малому бизнесу новую пищу для размышлений - и надежду на то, что не все потеряно.

Фото: iStock
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Сообщество киоскеров лихорадит уже больше года. Все началось с принятия новой схемы размещения НТО в Екатеринбурге. Документ, призванный упорядочить уличную торговлю, рождался непросто - в мэрии признавались, что внимательно рассмотреть каждый объект, претендующий на включение в перечень, просто невозможно. Параллельно решались вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу. Дисциплинированные киоскеры, рассчитывающие остаться в бизнесе надолго, послушно выполняли требования городских властей: перестраивали объекты по новому эскизу (затраты составляли около 300 ;тысяч рублей) или устанавливали новые за 1,2 миллиона рублей. Для мелкого бизнеса - большие деньги, многим пришлось взять кредиты.

- Председатель городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева гарантировала, что такие НТО будут стоять не менее пяти лет. Мы, конечно, верили и спешили обновиться. Кредит до сих пор выплачиваем, но гарантии долгой жизни уже никто не дает, - вздыхает предпринимательница Анна.

В конце 2018 года новый глава города Александр Высокинский потряс предпринимателей заявлением о тотальной ликвидации НТО к 2022 году: в центре останутся только ларьки с мороженым и киоски с прессой, а остальные павильоны должны переехать на городские окраины. Тогда в администрации признавались, что просто не понимают, как это сделать в логике существующих нормативно-правовых актов.

Весной 2019-го руководящий вектор не изменился, а понимание, видимо, пришло. По словам киоскеров, Елена Чернышева на собрании предпринимателей заявила, что число НТО будет сокращено в три раза. Причем владельцам павильонов, у многих из которых были бессрочные договоры аренды земли, настоятельно рекомендовали перезаключить документ на право размещения объектов без торгов на один год. А что будет дальше, никто не знает.

- Мы считаем, это принципиально нарушает права предпринимателей. Главное, что по истечении срока договора НТО подлежит демонтажу без какого-либо права на пролонгацию договора. Что это означает? Работники киосков будут уволены, число безработных вырастет, мелкорозничные снабженцы потеряют клиентов, а отчисления в бюджет сократятся, - говорит Андрей Бузилов, возглавивший стихийное движение предпринимателей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге киоски с газетами и мороженым вытеснят на окраины

Киоскеры подсчитали, что за каждый НТО его владелец уплачивает ежемесячно налогов не менее 3000 рублей, за пользование землей отдает еще пять тысяч. Стандартный павильон - это два рабочих места для продавцов и одно для дворника. На территории Екатеринбурга в настоящее время 2337 объектов. Получается, что от них ежемесячно в бюджет поступает 18,7 миллиона рублей. К тому же в этом секторе трудятся более семи тысяч наемных работников, получающих в среднем по 20 тысяч рублей в месяц. Это свыше 140 миллионов рублей зарплаты, с которой также уплачиваются налоги и взносы в различные фонды, то есть еще около 60 миллионов.

- Таким образом, наша группа предпринимателей приносит государству почти 80 миллионов рублей в месяц. Получается, при трехкратном сокращении количества НТО бюджет недополучит более 634 миллионов рублей в год, - подсчитал один из активистов Денис Рудаков.

Юридических возражений у киоскеров немало. Главный довод - утверждение схемы НТО (как и внесение в нее изменений) не может служить основанием для пересмотра мест размещения объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы. Об этом прямо сказано в ФЗ "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ", а также в постановлении правительства области.

Когда угроза ликвидации встала в полный рост, среди ранее разобщенных киоскеров нашлись и юристы, и специалис­ты по информационным технологиям, и лидеры. Первые изучили официальные документы, подготовили предложения по внесению в них изменений. Вторые создали группу в мессенджере, где активно обсуждают происходящее. Третьи сформировали оргкомитет и провели общее собрание, на котором обсудили ситуацию и подписали письма в адрес президента, губернатора, главы города и прокурора. Главная установка - "бороться за жизнь" - объединила всех.

Активисты подсчитали: при трехкратном сокращении количества НТО бюджет недополучит в год более 634 миллионов рублей

На общее собрание в минувшую пятницу пришло более ста собственников НТО. У "нестационарного" бизнеса, как выяснилось, женское лицо: некоторые его представительницы были с младенцами на руках. Главное, на что жалуются киоскеры, - городские власти принимают важные решения, не обсуждая их не только с ними, но даже с депутатами гордумы.

Свердловский бизнес-омбуд­смен Елена Артюх - одна из тех, кто поддерживал владельцев НТО с самого начала. На этой неделе она помогла организовать встречу с вице-губернатором Сергеем Бидонько и главой города Александром Высокинским.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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- Бидонько согласился, что одного года для переходного периода мало, в результате внесли предложение о трехлетнем периоде. Приняли решение о создании рабочей группы с участием администрации города и представителей сообщества владельцев НТО. На повторной встрече с Александром Высокинским удалось более детально обсудить важные моменты. Договорились подготовить конкретные предложения, - рассказал "РГ" о встрече Андрей Бузилов.

Елена Артюх остроту ситуации подтверждает.

- По моему мнению, проблемы возникают из-за пробелов в законодательстве. На федеральном уровне эта схема отрегулирована недостаточно четко, и регионы пытаются решить вопрос самостоятельно. Но в результате число жалоб от владельцев НТО в 2018 году выросло в четыре раза. В новую схему не попало, по нашим данным, около 300 объектов из старого документа, и по некоторым из них мы ведем судебное разбирательство. Но я глубоко убеждена: не суд, а власти и предприниматели должны решить эти вопросы, - считает она.

По мнению омбудсмена, главная причина конфликта - отсутствие четкого порядка заключения договоров с владельцами НТО: соответствующего нормативного акта в Екатеринбурге до сих пор нет. Очередное заседание рабочей группы должно состояться в администрации Екатеринбурга через неделю.

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