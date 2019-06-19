Владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге от отчаяния решили просить защиты у главы государства: 120 владельцев киосков поставили подписи под обращением к президенту, чтобы защитить право на предпринимательскую деятельность. Запланированное администрацией города сокращение НТО в три раза киоскеры считают незаконным. Местные власти наконец их выслушали.

Киоски, построенные по утвержденному мэрией эскизу к ЧМ по футболу год назад, тоже попадут под снос. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Никогда еще не было встреч на таком высоком уровне", - удивляются предприниматели. В один день они встретились с вице-губернатором, главой Екатеринбурга и городскими чиновниками, отвечающими за товарный рынок. Почти часовые совещания в облправительстве и мэрии дали малому бизнесу новую пищу для размышлений - и надежду на то, что не все потеряно.

Сообщество киоскеров лихорадит уже больше года. Все началось с принятия новой схемы размещения НТО в Екатеринбурге. Документ, призванный упорядочить уличную торговлю, рождался непросто - в мэрии признавались, что внимательно рассмотреть каждый объект, претендующий на включение в перечень, просто невозможно. Параллельно решались вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу. Дисциплинированные киоскеры, рассчитывающие остаться в бизнесе надолго, послушно выполняли требования городских властей: перестраивали объекты по новому эскизу (затраты составляли около 300 ;тысяч рублей) или устанавливали новые за 1,2 миллиона рублей. Для мелкого бизнеса - большие деньги, многим пришлось взять кредиты.

- Председатель городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева гарантировала, что такие НТО будут стоять не менее пяти лет. Мы, конечно, верили и спешили обновиться. Кредит до сих пор выплачиваем, но гарантии долгой жизни уже никто не дает, - вздыхает предпринимательница Анна.

В конце 2018 года новый глава города Александр Высокинский потряс предпринимателей заявлением о тотальной ликвидации НТО к 2022 году: в центре останутся только ларьки с мороженым и киоски с прессой, а остальные павильоны должны переехать на городские окраины. Тогда в администрации признавались, что просто не понимают, как это сделать в логике существующих нормативно-правовых актов.

Весной 2019-го руководящий вектор не изменился, а понимание, видимо, пришло. По словам киоскеров, Елена Чернышева на собрании предпринимателей заявила, что число НТО будет сокращено в три раза. Причем владельцам павильонов, у многих из которых были бессрочные договоры аренды земли, настоятельно рекомендовали перезаключить документ на право размещения объектов без торгов на один год. А что будет дальше, никто не знает.

- Мы считаем, это принципиально нарушает права предпринимателей. Главное, что по истечении срока договора НТО подлежит демонтажу без какого-либо права на пролонгацию договора. Что это означает? Работники киосков будут уволены, число безработных вырастет, мелкорозничные снабженцы потеряют клиентов, а отчисления в бюджет сократятся, - говорит Андрей Бузилов, возглавивший стихийное движение предпринимателей.

Киоскеры подсчитали, что за каждый НТО его владелец уплачивает ежемесячно налогов не менее 3000 рублей, за пользование землей отдает еще пять тысяч. Стандартный павильон - это два рабочих места для продавцов и одно для дворника. На территории Екатеринбурга в настоящее время 2337 объектов. Получается, что от них ежемесячно в бюджет поступает 18,7 миллиона рублей. К тому же в этом секторе трудятся более семи тысяч наемных работников, получающих в среднем по 20 тысяч рублей в месяц. Это свыше 140 миллионов рублей зарплаты, с которой также уплачиваются налоги и взносы в различные фонды, то есть еще около 60 миллионов.

- Таким образом, наша группа предпринимателей приносит государству почти 80 миллионов рублей в месяц. Получается, при трехкратном сокращении количества НТО бюджет недополучит более 634 миллионов рублей в год, - подсчитал один из активистов Денис Рудаков.

Юридических возражений у киоскеров немало. Главный довод - утверждение схемы НТО (как и внесение в нее изменений) не может служить основанием для пересмотра мест размещения объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы. Об этом прямо сказано в ФЗ "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ", а также в постановлении правительства области.

Когда угроза ликвидации встала в полный рост, среди ранее разобщенных киоскеров нашлись и юристы, и специалис­ты по информационным технологиям, и лидеры. Первые изучили официальные документы, подготовили предложения по внесению в них изменений. Вторые создали группу в мессенджере, где активно обсуждают происходящее. Третьи сформировали оргкомитет и провели общее собрание, на котором обсудили ситуацию и подписали письма в адрес президента, губернатора, главы города и прокурора. Главная установка - "бороться за жизнь" - объединила всех.

Активисты подсчитали: при трехкратном сокращении количества НТО бюджет недополучит в год более 634 миллионов рублей

На общее собрание в минувшую пятницу пришло более ста собственников НТО. У "нестационарного" бизнеса, как выяснилось, женское лицо: некоторые его представительницы были с младенцами на руках. Главное, на что жалуются киоскеры, - городские власти принимают важные решения, не обсуждая их не только с ними, но даже с депутатами гордумы.

Свердловский бизнес-омбуд­смен Елена Артюх - одна из тех, кто поддерживал владельцев НТО с самого начала. На этой неделе она помогла организовать встречу с вице-губернатором Сергеем Бидонько и главой города Александром Высокинским.

- Бидонько согласился, что одного года для переходного периода мало, в результате внесли предложение о трехлетнем периоде. Приняли решение о создании рабочей группы с участием администрации города и представителей сообщества владельцев НТО. На повторной встрече с Александром Высокинским удалось более детально обсудить важные моменты. Договорились подготовить конкретные предложения, - рассказал "РГ" о встрече Андрей Бузилов.

Елена Артюх остроту ситуации подтверждает.

- По моему мнению, проблемы возникают из-за пробелов в законодательстве. На федеральном уровне эта схема отрегулирована недостаточно четко, и регионы пытаются решить вопрос самостоятельно. Но в результате число жалоб от владельцев НТО в 2018 году выросло в четыре раза. В новую схему не попало, по нашим данным, около 300 объектов из старого документа, и по некоторым из них мы ведем судебное разбирательство. Но я глубоко убеждена: не суд, а власти и предприниматели должны решить эти вопросы, - считает она.

По мнению омбудсмена, главная причина конфликта - отсутствие четкого порядка заключения договоров с владельцами НТО: соответствующего нормативного акта в Екатеринбурге до сих пор нет. Очередное заседание рабочей группы должно состояться в администрации Екатеринбурга через неделю.