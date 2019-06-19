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Попасть в лапы крокодилу
Бразильцы сами очень любят открытую воду. Большую часть свободного времени они проводят на пляжах, загорая и купаясь в океане и бассейне. На пляже очень часто можно увидеть играющих в футбол молодых людей и бегающих вдоль морской линии любителей здорового образа жизни. Вдали обязательно будет виден парус виндсерфинга или спортивной яхты, а в небе - резвящийся воздушный змей кайтсерфера.
Похожим образом обстоит ситуация и вдали от океанических бризов за одним исключением: здесь не очень принято купаться в стоячей воде, если только это не бассейн. Во-первых, в теплом непроточном водоеме хорошо размножаются вредоносные бактерии. А во-вторых, в большинстве рек и озер здесь главными хозяевами себя чувствуют пираньи и крокодилы.
За чистотой воды в Бразилии следят достаточно строго. Эта обязанность возлагается на муниципальные секретариаты по делам окружающей среды. Именно они через все средства массовой информации трубят о запрете купания в водоемах в случае техногенных аварий, как, например, утечка в реки загрязняющих и отравляющих веществ.
Институт окружающей среды штата Рио-де-Жанейро дает общие рекомендации отдыхающим: избегать купания в течение первых суток после сильного дождя, а также вблизи мест впадения в океан рек, каналов и дождевых сливов.
Пляжи загнали в систему
Существует несколько разных стандартов в зависимости от способов использования воды - питьевая, для пляжного отдыха, под рыбные угодья, заповедники, промышленность или сельское хозяйство. Качество воды на пляжах регулируется отдельным законом. Среди прочих мер он устанавливает гранты местным властям и организациям на программы по мониторингу параметров воды, а также по информированию публики о пригодности пляжей для купания. На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется около 10 миллионов долларов.
Рекомендации АЗОС прежде всего нацелены на выявление бактерий, вирусов и различных патогенов, которые могут угрожать здоровью любителей купания. Ведь по статистике в природные водоемы окунается около 40 процентов американцев, а каждый третий контактирует с водой, плавая на лодке. Активисты-экологи критикуют федеральные власти за недостаточное внимание к загрязнению пляжей, указывая, что рекомендации АЗОС не учитывают другие типы загрязнителей, например, от промышленных отходов. Поэтому соответствие проб федеральным критериям не означает, что вода кристально чиста.
Желающий искупаться всегда может проверить состояние воды на пляже через общенациональную базу данных BEACON (аббревиатура от Beach Advisory and Closing Online Notification). На сайте можно узнать, находится ли пляж под наблюдением, а также уточнить, не закрыт ли он из-за повышенной опасности заражения. Из 6,5 тысяч пляжей, входящих в систему, качество воды регулярно проверяется в 3,5 тысячах.
За загрязнение водоемов предусмотрены штрафы - от 2,5 до 25 тысяч долларов в день, а также до года тюрьмы. Если такие действия нанесли вред здоровью человека, то штраф увеличивается до 250 тысяч долларов, а срок за решеткой - до 15 лет.
Тем не менее, качество воды в США не идеальное. По статистике АЗОС, критерии качества нарушаются почти в половине ручьев и рек, и примерно в 70 процентах замкнутых водоемов. Исследователи из Surfrider Foundation утверждают, что на большинстве пляжей атлантического и тихоокеанского побережий (67 процентов) уровень бактерий низкий, но примерно на каждом пятом (22 процента) их концентрация зашкаливает за федеральные стандарты.
Море под контролем
Неотъемлемой частью местного пейзажа являются также реки, которые ютятся по берегам колоритных городков, и многочисленные озера, коих на территории страны около 1,5 тысячи - от чистейших горных до неглубоких лагунных водоемов.
Неудивительно, что ко всему этому богатству в Италии относятся крайне бережно, тем более что итальянцы не представляют жизнь без регулярных вылазок на море в компании членов семьи и дружеских посиделок на берегу.
С 1987 года на Апеннинах ежегодно с нескрываемой гордостью публикуется рейтинг самых чистых пляжей, которым присуждаются "голубые флаги". Экспертная комиссия оценивает каждый из пляжей по 32 параметрам, среди которых чистота воды, управление территорией, очистные сооружения, экология и другие параметры. В этом году число пляжей с кристально чистой водой в Италии достигло 385 (на 17 больше, чем 2018 году). На вершине пьедестала в очередной раз оказалась область Лигурия, заполучившая сразу 33 флажка. За ней следуют Тоскана с 19 пляжами и область Кампания, на территории которой водрузили в 2019 году 18 "голубых флажков".
Поддерживать водоемы и прилегающие к ним зону отдыха в достойном состоянии удается благодаря ежедневной очистке песка и морского дна специальным пылесосом, а также регулярному проведению анализов на наличие в воде вредоносных микроорганизмов. Но помимо этого помогают всевозможные запреты и нововведения. Так, с каждым годом на Апеннинах появляется все больше пляжей для некурящих - итальянская ассоциация потребителей клятвенно обещает, что в ближайшее время по этой схеме будут работать все зоны, предназначенные для пляжного отдыха, а нарушителям придется раскошелиться на 50 евро. Однако дальше всех в этом вопросе ушли власти Стинтино (Сардиния), запретившие туристам использовать полотенца и пляжные сумки, при помощи которых те ловко и незаметно выносили в качестве сувенира уникальный местный белоснежный песок.
Немало усилий власти также прикладывают для поддержания безопасности на пляжах, на которых до последнего времени процветала нелегальная торговля контрафактом. В прошлом году в стране появился закон, который так и называется "Безопасные пляжи", согласно которому туристы, приобретающие подделки, а также торгующие ими иммигранты будут наказываться штрафами вплоть до 7 тысяч евро. В этом году МВД Италии, сумевшее очистить многие приморские зоны от назойливых торговцев, намеревается расширить этот проект и выделить 25 муниципалитетам 500 тысяч евро под программу "Безопасные озера".
К счастью, наряду с "кнутом", на Апеннинах хорошо развита также и система поощрений, к которой нередко прибегают курортные учреждения, стремящиеся выжить в конкурентной борьбе за клиента. Так, к примеру, в регионе Венето решили порадовать молодых матерей, чьи малыши появились на свет в больницах Портогруаро и Сан-Дона. Во время выписки всем мамам будет предоставлен "пляжный пропуск", чтобы они могли бесплатно пользоваться зонтиком и шезлонгом на одном из приглянувшихся им пляжей между Бибионе, Каорле, Эраклеа-Маре или Езоло в течение 15 дней на выбор в этом либо следующем году. По задумке авторов этой гуманной инициативы, морской воздух позволит быстрее восстановиться и придаст сил как новорожденному, так и его маме.
Ночью в воду не входить
Например, несмотря на жаркую погоду и весьма теплую воду пляжи официально открываются в зависимости от региона либо в июне, либо даже в июле и работают только до конца августа. При этом в темное время суток купаться на большинстве пляжей запрещено. И, несмотря на температуру воздуха в сентябре за 30 градусов и воды в районе 26-28, корейцы в воду не пойдут. В этом плане они весьма дисциплинированы.
Местным жителям обычно не приходит в голову лезть в воду, когда купальный сезон закрыт, так что, если вы увидите кого-то, кто с радостными криками весной или осенью, а иногда и зимой, бежит в море, то, скорее всего, это будут российские туристы, которые в Корее обычно считают своим долгом забраться в воду, несмотря на погоду.
Но даже когда разрешено, от души поплавать не получится. Разрешенная зона купания ограничивается в основном районами, где взрослый человек может легко достать дна. Как правило, на пляжах постоянно дежурят многочисленные спасатели, которые строго следят за тем, чтобы никто не заплывал слишком далеко. В итоге и получается, что купание превращается в заход в воду по пояс или по грудь и подпрыгивание с визгами на волнах. Впрочем, судя по реакции корейцев, их это вполне устраивает.
Накануне открытия сезона местные власти вместе с медиками и экологами проверяют состояние воды и пляжей, после чего принимается решение о том, можно ли начинать купальный сезон. Проводятся регулярные проверки воды и пляжей во время сезона. За погодой обычно следят представители Службы спасения, которые дежурят на пляжах. В их компетенции, разрешать в конкретный день плавать или запрещать из-за слишком сильного волнения, ветра и прочих причин.
За что награждают острова
Из года в год над лучшими греческими пляжами развивается "Голубой флаг" - наиболее узнаваемый символ престижной международной награды, присуждаемой с 1987 года наиболее качественным с экологической точки зрения побережьям во всем мире. Обязательным условием для награждения "Голубым флагом" является отличное качество омывающей его воды.
Награда выдается на один год. Но, как пояснили "РГ" в Национальной туристической организации Греции, международные инспекторы в течение года - как правило в июле и августе - делают внезапные проверки, призванные подтвердить высокий статус. Он напрямую влияет на приток туристов и, как следствие, на местную экономику. В этом отношении Греция твердо входит в число признанных лидеров - в 2019 году Эллада заняла второе место из 47 стран, принявших участие в программе "Голубой флаг".
Всего в Греческом обществе по охране природы, ответственном за присуждение "флагов", насчитали в своей стране 515 побережий, 15 пристаней для яхт и даже четыре туристических судна, достойных высокой награды.
Любопытно, что большая часть "голубых флагов" досталась излюбленному российскими туристами региону Халкидики на севере Греции. Значительное количество престижных наград досталось и пляжам на фантастических островах в Эгейском и Ионическом морях, а также на Крите.
Черный флаг - только исключение
Чтобы соответствовать столь высокой оценке, пляж, порт или причал должны соблюдать требования по качеству воды, предоставлять отдыхающим соответствующую информацию, иметь раздевалки, души, туалеты, спасательное оборудование, обеспечить доступ для инвалидов (всего около трех десятков критериев).
Руководство городов прикладывает неимоверные усилия, чтобы иметь возможность поднять "голубой флаг" на берегу. Однако получается это далеко не у всех.
Остальные три тысячи пляжей, которые существуют в Испании, по тем или иным причинам не смогли завоевать эту престижную награду. Обычно им не хватает различных удобств, так как чистота воды редко вызывает сомнения. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, 92,2 процента испанских пляжей являются превосходными. Правда, его специалисты оценивают воду лишь на наличие некоторых видов опасных бактерий.
"Черных флагов" в этом году "удостоились" лишь 48 мест в Испании (менее 0,5 процента). В основном они расположены возле промышленных зон, портов, там, где происходит эрозия береговой линии, растут города, возникали проблемы с очисткой сточных вод, а также из-за чрезмерного количества туристов, оставляющих после себя различный мусор.
34 тысячи проб воды в год
Головной структурой, которой поручено отслеживать качество воды, здесь является, что и понятно, министерство здравоохранения, а если точнее, его региональные агентства, разбросанные по всей стране. Они работают "на земле" и, в первую очередь, накануне и во время купального сезона. Для морской полосы это период с 15 июня по 15 сентября, а для внутренних водоемов - с 1 июля по 31 августа.
Чем они занимаются? Организуют и осуществляют контроль воды по микробиологическим, санитарно-химическим и ряду других показателей (окраска воды, наличие стекла, пластика, каучука). Причем это делается в предварительном порядке за 10 - 20 дней до открытия купального сезона и не менее четырех раз с равными промежутками во время него. Анализ проб, а по официальным данным, только в прошлом году их было произведено 34 тысячи, производится исключительно в лабораториях, имеющих специальное разрешение министерства здравоохранения.
Немаловажная деталь: практически все места купания, будь то оборудованные комфортабельные пляжи или "дикие", входят в зону ответственности местных властей городов и селений, на территории которых расположены. Именно они несут ответственность за места для купания и активно в этом плане сотрудничают с региональными агентствами французского минздрава, в том числе, борясь с загрязнением водоемов, например, неочищенными сточными водами.
В зависимости от состояния воды производится классификация всех мест для летнего отдыха на берегу водоемов. В прошлом году около 90 процентов из них отвечали необходимым критериям по всем параметрам. Примерно такая же картина ожидается и в этом году.
Отметим, что во Франции 502 пляжам и морским пристаням присуждены так называемые Pavillons blues ("Голубые флаги"), которыми международным Фондом экологического образования ежегодно отмечаются места, где вода отвечает самым высоким стандартам и, главное, пригодна для безопасного купания. Это третий показатель в Европе после Испании (672 флага) и Греции (534 флага).